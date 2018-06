Schaaf hat Bedenken bei Özil, Kohler bei Hummels und Boateng

Özdemir wirbt um Ruhe für Özil und Gündogan

Grünen-Politiker Cem Özdemir wirbt in der "Erdogan-Äffäre" der deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Mesut Özil um Ruhe. "Der berechtigte Ärger über Gündogan und Özil ist, glaube ich, verstanden worden", sagte der 52-Jährige der Frankfurter Rundschau: "Die Fotos mit Erdogan lösen jetzt leider diese Loyalitätsdebatte aus. Das ärgert mich tierisch, weil es uns zurückwirft. Es ist außerdem Wasser auf die Mühlen der AfD. Die wollen bestimmen, wer dazugehört und wer nicht, und bürgern die beiden verbal aus."

Özil und Gündogan hatten sich im Vorfeld der WM-Vorbereitung öffentlichkeitswirksam mit dem umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen, was für enorme Aufregung gesorgt hatte. Beim folgenden Länderspiel in Leverkusen wurde Gündogan bei seiner Einwechselung vom Publikum ausgepfiffen.

"Das finde ich falsch", sagte Özdemir: "Denn man buht damit ja die gesamte Nationalmannschaft aus. Man sollte grundsätzlich die eigenen Spieler nicht ausbuhen und eigentlich auch andere nicht. Es ist jedenfalls so, dass Pfiffe nichts bringen und allen schaden."

Lobend hob Özdemir den derzeit verletzten Nationalspieler Emre Can hervor, der sich trotz Einladung nicht mit Erdogan getroffen hatte. "Über ihn reden wir zu wenig, er hat sich nicht für Erdogans Wahlkampftheater hergegeben", sagte der Politiker: "Er ist ein echtes Vorbild."

Kohler kritisiert Hummels und Boateng

Weltmeister Jürgen Kohler sorgt sich um die Defensive der deutschen Nationalmannschaft. „Ich habe den Eindruck, dass viele Spieler es gar nicht mehr gewohnt sind, Zweikämpfe zu führen. Das wird nicht mehr entsprechend trainiert“, sagte der 105-malige Nationalspieler in einem Interview des Nachrichtenportals t-online.de.

Für Bundesstrainer Joachim Löw werde es die schwierigste Aufgabe bei der WM sein, das Defensivverhalten des Teams zu verbessern. „Besonders wenn sich im Rücken der Abwehr Räume auftun, hat die Mannschaft große Defizite“, sagte der 52-Jährige, der in der kommenden Saison als Nachwuchstrainer des Regionalligisten Viktoria Köln arbeiten wird.

Im Zentrum von Kohlers Kritik steht die Innenverteidigung: „Bei Jérôme Boateng und Mats Hummels fehlt mir einfach die Konstanz.“ Ähnlich schätzt Kohler die aktuelle Verfassung von Antonio Rüdiger und Niklas Süle ein: „Wenn die komplette Innenverteidigung noch nicht auf ihrem Toplevel spielt, wird es für jedes Team schwierig.“

Kohler traut dem Bundestrainer allerdings zu, die Probleme in den Griff zu kriegen: „Ich glaube, dass Jogi Löw in den letzten Jahren bewiesen hat, dass er eine Mannschaft auf den Punkt fit machen kann. Er wird die Abwehr schon noch auf Vordermann bringen.“

Als „besten Verteidiger der Welt“ bezeichnete der ehemalige Profi unter anderem von Bayern München, Juventus Turin und Borussia Dortmund den Spanier Sergio Ramos von Real Madrid. Auch dessen französischer Teamkollege Raphaël Varane steht bei ihm hoch im Kurs. Kohler hatte 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft den WM-Titel in Italien geholt.

Özil gegen Gündogan zum Saisonauftakt

"Deutsches Duell" zum Auftakt der Premier League: Der englische Meister Manchester City startet in der kommenden Saison mit einem Spitzenspiel in seine Mission Titelverteidigung. Die Mannschaft der deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Leroy Sane, der überraschend nicht bei der WM in Russland dabei ist, tritt am ersten Spieltag (11. August) beim FC Arsenal mit den Weltmeistern Mesut Özil und Shkodran Mustafi an.

Wie aus dem Spielplan, den der Ligaverband am Donnerstag offiziell vorstellte, außerdem hervorgeht, spielt Teammanager Jürgen Klopp mit Champions-League-Finalist FC Liverpool am ersten Spieltag zu Hause gegen West Ham United, der entthronte Meister FC Chelsea reist zu Huddersfield Town, dem Klub des deutschen Coaches David Wagner. Insgesamt finden 380 Spiele in der 120. Erstligasaison im englischen Fußball statt.

Can-Transfer zu Juve vor dem Abschluss

Der Wechsel von Nationalspieler Emre Can zum italienischen Meister Juventus Turin steht offenbar kurz vor dem Abschluss. „Wir sind bei Emre Can positiv gestimmt. Der Kontakt zu seinem Berater ist in vollem Gange und verläuft gut. Wir hoffen auf eine Einigung in zehn Tagen“, sagte Juve-Sportdirektor Giuseppe Marotta laut „Bild“-Zeitung am Rande eines Events in Mailand.

Der Kontrakt des 24-Jährigen beim FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp läuft Ende Juni aus. Bei Juve soll er nach italienischen Medienberichten einen Vierjahresvertrag erhalten. Schon seit Monaten wird über einen Wechsel des Mittelfeldspielers nach Turin spekuliert. „Er ist ein Spieler, auf den viele Clubs Appetit haben, und ich bin optimistisch, weil Juve ein großartiger Club und Emre Can ein großartiger Spieler ist“, hatte Marotta unlängst gesagt.

In Turin wäre Can neben Weltmeister Sami Khedira der zweite deutsche Nationalspieler. Der 20-malige Nationalspieler Can hatte Liverpool in der Rückrunde der abgelaufenen Saison lange wegen Rückenproblemen gefehlt und steht nicht im deutschen Kader für die WM in Russland.

Polizei sperrt den WM-Pokal ein

Die Münchner Polizei hat ein Auge darauf, dass der WM-Pokal weiter in Deutschland bleibt. Auf Twitter posteten die Beamten ein bearbeitetes Foto der Trophäe, eingesperrt in eine Zelle. Dazu schrieben sie in der Nacht auf Donnerstag passend zum WM-Start: „Wegen #Fluchtgefahr haben wir ihn eingekastelt. Keine Sorge Jungs! Bei uns ist er sicher!“

Einige Nutzer nahmen den Post zum Anlass, Spott über das umstrittene neue bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG) loszuwerden: „Soso...Beschlagnahme ohne Verdacht...das muss dieses bayerische Polizeigesetz sein“, war in den Kommentaren zu lesen. „Ein Glück muss ein Richter erst in drei Monaten die Haft prüfen“, schrieb ein anderer.

Ben-Hatira: Tunesien wird nicht weggeschossen

Der ehemalige HSV-Profi Änis Ben-Hatira ist für die WM-Rückkehr Tunesiens optimistisch. „Momentan läuft es ja sportlich alles tiptop. Dass man nach zwölf Jahren mal wieder dabei ist, ist schon top. Der Kader ist nicht schlecht, wir haben von der Qualität her ein gutes Aufgebot“, sagte Ben Hatira, der für den finalen Kader von Trainer Nabil Maaloul nicht berücksichtigt wurde. Ben-Hatira hatte im vergangenen Jahr für Espérance Tunis gespielt und den Verein im Mai verlassen, nachdem sich sein Traum von der ersten WM-Teilnahme nicht erfüllt hatte.

In Russland treffen die Nordafrikaner in Gruppe G auf England, Belgien und Panama. „Ich gehe nicht davon aus, dass die Mannschaft jetzt von allen Teams weggeschossen wird. Aber es ist noch viel Entwicklungspotenzial da“, befand Ben Hatira. Tunesien wartet seit seiner Premieren-Teilnahme 1978 auf den zweiten Sieg bei einer WM. Zum Auftakt geht es am Montag in Wolgograd (20 Uhr) gegen England.

Schaaf: Özil wird Kritik nicht einfach abschütteln

Werder Bremens früherer Trainer Thomas Schaaf geht davon aus, dass sein Ex-Spieler Mesut Özil den Wirbel um dessen Fotos mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan nicht so schnell verarbeiten kann. „Ich kenne Mesut aus seiner Bremer Zeit. Er wird die Kritik nicht einfach so abschütteln können, das wird ihn beschäftigen“, schrieb er am Donnerstag in seiner WM-Kolumne für das Online-Portal Deichstube. Schaaf hatte den Mittelfeldspieler von 2008 bis 2010 in Bremen trainiert.

Zugleich kritisierte der 57-Jährige aber auch Özil und dessen Nationalmannschafts-Kollegen Ilkay Gündogan für die Aktion. „Das war unglücklich. Und wer sich in so eine Situation begibt, der muss mit diesen heftigen Reaktionen eigentlich auch rechnen. Und wenn nicht, dann muss er anschließend zumindest den Fehler eingestehen“, meinte Schaaf, der vom 1. Juli an als Technischer Direktor zu Werder zurückkehrt. „Ich hätte mir schon gewünscht, dass die beiden Spieler direkt danach klar Stellung bezogen und sich auch klar zu Deutschland bekannt hätten.“ Nun wirke alles doch etwas konstruiert.

Özil und Gündogan im Mittwochstraining:

Schweinsteiger wird verwarnt

Bastian Schweinsteiger hat mit seinen Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS den sechsten Saisonsieg verpasst. Das Team aus Illinois holte am Mittwoch (Ortszeit) bei den Colorado Rapids mit dem 2:2 (2:2) aber zumindest einen wichtigen Punkt im Kampf um die Playoff-Plätze. Chicago liegt in der Eastern Conference mit 19 Zählern auf dem siebten Tabellenplatz. Colorado ist mit nur neun Zählern Tabellenletzter im Osten. In der MLS schaffen jeweils die besten sechs Teams der beiden Divisions den Einzug in die Meisterschafts-Playoffs. Am kommenden Donnerstag kommt es für Chicago zum Auswärtsduell bei Atlanta United.

Schon nach 15 Minuten lag Schweinsteigers Team durch Treffer von Dominique Badji (7. Minute) und Tommy Smith (15.) mit 0:2 hinten. Doch Chicago ließ sich davon nicht beeindrucken und glich mit einem Doppelschlag durch Danny Wilson (21.) und Aleksandar Katai (24.) schnell aus. Der 33-jährige Schweinsteiger, der erneut durchspielte, kassierte eine Gelbe Karte. Sein Teamkollege Johan Kappelhof musste in der 84. Minute mit Rot vom Feld.

