Bargteheide. Ihre Anhänger sind auf jeden Fall drittligareif, die Tischtennisherren des TSV Bargteheide noch nicht ganz: Die Stormarner unterlagen im Spitzenspiel der Regionalliga Nord dem Tabellenführer TTS Borsum wie im Hinspiel mit 3:9, können den Titel und damit verbundenen Direktaufstieg in die 3. Bundesliga Nord somit aus eigener Kraft nicht mehr schaffen.

Bargteheider haben einen Minuspunkt mehr als Borsum

Constantin Velling verkürzte mit seinem Viersatzsieg gegen Alexander Gerhold den Bargteheider Rückstand zwischenzeitlich auf 3:4.

An fehlender Unterstützung hat es nicht gelegen: 180 Zuschauer verwandelten die kleine Turnhalle der Carl-Orff-Schule zeitweise in ein Tollhaus. Jeder gewonnene Ballwechsel der Bargteheider wurde enthusiastisch gefeiert. „Es war der Wahnsinn, was hier abgegangen ist“, sagte Spieler Florian Keck. „An so eine Kulisse könnte ich mich glatt gewöhnen. Das hat uns noch einmal zusätzlich motiviert. Schade, dass wir das Ergebnis nicht knapper gestaltet haben.“

Die Bargteheider erwiesen sich jedoch als faire Verlierer: „Wer beide Spitzenspiele vom Ergebnis her so deutlich gewinnt, hätte es auch verdient, am Ende ganz oben zu stehen“, so Keck.

Noch ist die Saison allerdings nicht vorbei, und die Bargteheider haben nur einem Minuspunkt mehr als Borsum – für Keck kein Grund, schon die weiße Fahne zu schwenken. „Es würde zwar an ein kleines Wunder grenzen, wenn der Gegner noch irgendwo Federn lässt. Aber falls es doch passiert, wollen wir da sein und davon profitieren. Deshalb müssen wir alle sechs verbleibenden Begegnungen gewinnen“, sagte er. Außerdem ist es nicht ausgeschlossen, dass sich auch für den Vizemeister noch eine Tür in die 3. Bundesliga öffnet. Das hängt von den Auf- und Abstiegskonstellationen in den höheren Spielklassen ab.

Es fehlte das nötige Quäntchen Glück

Das Spitzenspiel begann für die Bargteheider, die sich am Vortag der Pflichtaufgabe beim MTV Eintracht Bledeln noch mit einem 9:3 entledigt hatten, so, wie sie es eigentlich unbedingt vermeiden wollten: Zwei der drei Doppel gingen an den Gegner. Deshalb mussten sie von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen. Danach ging es hin und her: Ole Markscheffel verlor, Leon Abich gewann, Florian Keck verlor, Constantin Velling gewann – bis zum 3:4.

Dann gab es einen kurzen Hoffnungsschimmer: Als Mannschaftsführer Christian Velling gegen Bogdan Singeorzan seinen ersten Satzball zum 1:0 verwandelte, und Chris Albrecht am Nebentisch gegen Patrick Landsvogt nach gewonnenem dritten Durchgang und knapper Führung im vierten Spielabschnitt das Momentum auf seiner Seite hatte, schien die Wende zum 5:4 möglich. Allerdings verloren beide doch noch ihre Matches – und die Bargteheider die gesamte Begegnung.

„Wir können uns aber nichts vorwerfen. Jeder hat sein Bestes gegeben“, so Leon Abich. „In einigen Situationen hat uns leider auch das nötige Quäntchen Glück gefehlt, das man in einer so wichtigen Partie benötigt“, sagte Leon Abich.

Die Punkte gingen zwar an den Gegner, ganz leer gingen die Fans dann aber doch nicht aus: Nach vier Stunden bester Unterhaltung mit teils spektakulären Ballwechseln gab es für sie als Dank für die Unterstützung noch Pizza „satt“.

MTV Eintracht Bledeln – TSV Bargteheide, Doppel: Yannick Dohrmann/Hannes Rupp – Florian Keck/Chris Albrecht 9:11, 11:4, 11:8, 11:6; Lars Beismann/Thomas Westphal – Ole Markscheffel/Leon Abich 2:11, 7:11, 11:6, 6:11; Kevin Matthias/Dennis Meisner – Constantin Velling/Christian Velling 7:11, 11:7, 10:12, 8:11; Einzel: Beismann – Abich 11:13, 4:11, 3:11; Dohrmann – Markscheffel 7:11, 8:11, 10:12; Rupp – Co. Velling 11:13, 6:11, 12:10, 2:11; Matthias – Keck 2:11, 2:11, 3:11; Westphal – Ch. Velling 11:6, 3:11, 9:11, 7:11; Meisner – Albrecht 6:11, 8:11, 11:6, 8:11; Beismann – Markscheffel 14:12, 9:11, 10:12, 11:5, 11:8; Dohrmann – Abich 8:11, 11:9, 11:13, 11:8, 11:5; Rupp – Keck 7:11, 5:11, 11:9, 3:11

TSV Bargteheide – TTS Borsum, Doppel: Markscheffel/Abich – Alexander Gerhold/Bogdan Singeorzan 11:9, 11:7, 11:9; Keck/Albrecht – Patrick Decker/Marius Hagemann 12:14, 3:11, 9:11; Co. Velling/Ch. Velling – Conny Schmidt/Patrick Landsvogt 8:11, 11:4, 11:8, 10:12, 9:11; Einzel: Markscheffel – Hagemann 7:11, 13:11, 11:13, 9:11; Abich – Decker 13:11, 13:11, 14:12; Keck – Schmidt 4:11, 7:11, 7:11; Co. Velling – Gerhold 11:8, 9:11, 11:7, 12:10; Albrecht – Landsvogt 2:11, 8:11, 11:7, 9:11; Ch. Velling – Singeorzan 11:9, 4:11, 10:12, 6:11; Markscheffel – Decker 10:12, 11:6, 9:11, 9:11; Abich – Hagemann 7:11, 7:11, 11:4, 12:10, 9:11; Keck – Gerhold 9:11, 11:1, 11:8, 10:12, 6:11