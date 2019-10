Buchholzer Turner auf Erfolgskurs

Buchholz/Göttingen. Bei den niedersächsischen Mannschaftsmeisterschaften am 26. Oktober in Weende/Göttingen holten sich die Jugend- und Schülerturner von Buchholz 08 mit herausragenden Teamleistungen jeweils den Landesmannschaftstitel und das Emblem mit goldfarbenem Medaillenglanz.

Vervollständigt wurde das Abschneiden der Buchholzer Riegen mit der Qualifikation der vier Ausnahmekönner Gregory Keck, Linus Zuchold, Timon Raunecker und Joris Grunwald für den mannschaftsgebundenen Länderkampfeinsatz beim DTB Bundes-Pokal am 3. November in Nordrhein-Westfalen.

Im Kürwettkampf der Zwölf- bis Achtzehnjährigen gewann die Mannschaft um Gregory Keck (15), Linus Zuchold (15), Timon Raunecker (14), Andreas Börninck (14) und Joris Grunwald (13) mit 210,20 Punkten die Niedersachsenmeisterschaft.

Meisterschaft hoch verdient

Mit den besten Teamresultaten bei den Geräteentscheidungen am Boden, am Pauschenpferd, am Sprung, am Barren und am Reck verdeutlichte die 08-Riege nachhaltig, dass die Niedersachsenmeisterschaft durchaus verdient war. Die Silberposition ging an den TSV Ehmen (200,60 Punkte); Bronze gewann der TC Jahn Hehlen (197,80).

Gregory Keck war mit einer überragenden Wettkampfleistung der Beste im Einzelklassement und verpasste mit 74,70 Punkten die magische 75er-Punkte-Schallmauer knapp. Auch die Tageshöchstnote blieb in den Reihen des TSV Buchholz 08: Keck erhielt für seine sauber und exakt vorgetragene Übung am Boden die Bestnote von 14,10 Punkten.

Gold auch für die Schülerriege

Im Teamfinale der Altersklasse 9 bis 12 Jahre eroberte sich die Buchholzer Schülerriege in der Besetzung Mats Lindholm (12), Leonardo Kairies (12), Hannes Rietschel (11), Sindri Friedrich (11) und Jannik Stolp (11) mit 278,20 Punkten ebenfalls Mannschaftsgold. Vizemeister wurde der TSV Ehmen (273,85); Dritter der TK Hannover (265,10). Im DTB-Pflichtwettkampf erzielte NTB-Auswahlturner Jannik Stolp mit 17,05 Zählern am Sprung die Tagesbestnote.