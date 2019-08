BSV-Damen haben noch viel Arbeit vor sich

Die Handball-Bundesligistinnen aus Buxtehude starten mit Verletzungssorgen in die neue Saison. In Dänemark tankten sie Selbstvertrauen

Buxtehude/Buchholz.. Die neue Handballsaison steht unmittelbar bevor. In zwei Wochen geht es für die Bundesliga-Handballfrauen des Buxtehuder SV mit einem Auswärtsspiel bei den Bad Wildungen Vipers los. Einen Tag später am Sonntag haben die Zweitligafrauen der Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten den HC Rödertal zu Gast in der Nordheidehalle.