Hamburg. Mit dem T-Shirt-Wetter ist es erstmal vorbei. In den kommenden Tagen ist mit Wind, Regen und sogar mit Bodenfrost zu rechnen.

Das Wetter in Hamburg und dem Norden schlägt weiter heftige Kapriolen: Nach den fast sommerlichen Temperaturen am vergangenen Wochenende wird es in den kommenden Tagen nahezu herbstlich – inklusive Bodenfrost. So lautet zumindest die Prognose des Wetterexperten Dominik Jung. Schuld an dem plötzlichen Temperatursturz ist kalte Polarluft, die vom Norden her nach Deutschland strömt.

Der Wetterumschwung kündigt sich am heutigen Montag bereits mit frischen bis stürmischem Wind und Regenschauern an. Die Temperaturen erreichen tagsüber zwar noch zehn bis 14 Grad, doch schon in der Nacht wird es empfindlich kühl – die Temperaturen sinken auf drei Grad, an einigen Stellen ist auch mit Bodenfrost zu rechnen. Am Dienstag soll es nur noch bis zu 12 Grad warm werden. Allerdings ist laut Jung trotzdem noch mit vier Sonnenstunden zu rechnen.

Wetter Hamburg: Morgens Sonne, nachmittags Regen – typisches Aprilwetter

Nach diesem Muster geht es auch am Mittwoch und Donnerstag weiter: Kalte Nächte mit stellenweisem Bodenfrost, am Donnerstag sogar bis zu minus vier Grad, bis mittags Sonnenschein und nachmittags Regenschauer, dabei Temperaturen um elf bis zwölf Grad, dazu weht ein frischer Wind – typisch April eben.

Ab Freitag wird es dann noch ungemütlicher, fast herbstlich, so Jung: Es soll ein regnerischer Tag werden, mit Temperaturen von bis zu nur noch acht Grad. Das Wochenende werde durchwachsen. Am Sonnabend sollen die Temperaturen neun Grad erreichen und am Sonntag elf Grad.