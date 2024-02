Hamburg. Hamburgs Bundesligahandballer feiern ersten Sieg seit Mitte November. Torhüter Bitter über anstehendes Löwen-Spiel: „Die sind machbar.“

Johannes Bitter hat in seiner Handballkarriere schon fast alle Höhen und Tiefen erlebt, die eine Profilaufbahn bieten kann. Der 41 Jahre alte Torhüter des HSV Hamburg (HSVH) war schon ganz oben (Weltmeister, deutscher Meister, Champions-League-Sieger), aber auch fast ganz unten, als er in seiner Zeit beim TVB Stuttgart fünf Jahre lang gegen den Abstieg aus der Bundesliga spielte. Insofern durfte man Bitter durchaus Glauben schenken, als er am Sonntagabend über die Bedeutung des 33:31-Heimsiegs gegen Frisch Auf Göppingen sprach.