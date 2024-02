Hamburg. Martin Risom hatte seinen Bundesligatraum nach zwei schweren Schulterverletzungen fast abgehakt. In Hamburg erhält er nun eine Chance.

Den 2. August 2022 wird Martin Risom wohl nie vergessen. Wenige Monate zuvor war der Rückraumspieler noch mit 151 Treffern in 28 Spielen der beste Feldtorschütze der ersten dänischen Handball-Liga, weit vor den heutigen Superstars Simon Pytlick, Felix Claar und Mathias Gidsel. Nun lag er an diesem Sommertag auf dem Operationstisch, die Ärzte würden gleich seine linke Schulter wieder aufschneiden. An exakt derselben Naht wie erst fünf Jahre zuvor.