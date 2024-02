Hamburg. Frederik Bo Andersen ist hauptberuflich Bundesligaspieler beim HSV Hamburg. Abseits des Sports beschäftigen ihn aber andere Dinge.

Wer so gut wie jedes Wochenende vor mehreren tausend Zuschauern in der Handball-Bundesliga auf dem Feld steht, dürfte sich eigentlich nicht so einfach aus der Ruhe bringen lassen. Am Dienstagabend geriet Frederik Bo Andersen dann aber doch etwas in Stress. Gemeinsam mit seinem Onkel Henrik Bo Andersen eröffnete der Rechtsaußen des HSV Hamburg (HSVH) eine Kunstausstellung („Apollo to Apollo“) in Hoheluft-Ost, erst wenige Minuten vor dem Start wurden die beiden Dänen fertig. Noch bis einschließlich Sonntag stellt der Handballprofi mehr als 2000 Jahre alte Miniaturkunstwerke und davon inspirierte Gemälde in der MUMA Gallery (Eppendorfer Weg 235) aus.