Dani Baijens (25), Spielmacher des HSV Hamburg, kehrt während der Handball-EM mit den Niederlanden in die Barclays Arena am Volkspark zurück. Für fast alle Spiele gibt es noch Karten.

Dänemark und Schweden spielen in Hamburg von Mittwoch an in der EM-Hauptrunde. Wo es noch Eintrittskarten zu kaufen gibt.