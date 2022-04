Handball Notteam des HSV Hamburg schnuppert in Hannover an Sensation

Hamburg/Hannover. 54 Minuten lang lieferten die Handballer des HSV Hamburg (HSVH) eines ihrer intensivsten Bundesligaspiele in dieser Saison, obwohl 13 Profis verletzt oder Corona-krank fehlten, nur zwölf Spieler im Kader standen. Die 27:29-Niederlage (11:13) bei der TSV Hannover-Burgdorf durfte das Teams deshalb zu Recht als unglücklich empfinden.

Auch die zehn Tore des Dänen Casper Mortensen halfen nicht. „Wir haben uns wenig vorzuwerfen. Was diese Mannschaft geleistet hat, verdient Respekt“, sagte HSVH-Trainer Torsten Jansen.

HSVH-Torwart Maier vertritt Bitter und Vortmann glänzend

Dabei lief lange Zeit alles nach Plan. Nach zehn Minuten nahm Hannovers Coachs Christian Prokop, der ehemalige Bundestrainer, seine erste Auszeit, appellierte an die Einstellung seiner Profis: „Wir kriegen hier nichts geschenkt.“ 4:2 führten die Hamburger in diesem Moment, und Kollege Jansen hatte allen Grund seine Ansprache auf ein „Weiter so!“ zu reduzieren.

Torhüter Jonas Maier, der zuvor in dieser Saison gerade mal zehn Minuten zum Einsatz gekommen war und dabei keinen Ball gehalten hatte, erwies sich als Vertreter von Johannes Bitter (Magen-Darm-Infekt) und Jens Vortmann (Corona) als Rückhalt, parierte in der ersten Halbzeit acht Würfe, darunter einen Siebenmeter. Insgesamt war der 28-Jährige zwölfmal nicht zu überwinden.

Beeindruckend zudem die couragierten Auftritte der A-Jugendlichen Mats Ove Quardfasel (Rechtsaußen) und Max Niemer (Rückraum Mitte). Sie wirkten bei ihren ersten Bundesligatreffern abgezockt, empfahlen sich für weitere Auftritte in der höchsten Spielklasse.

Dennoch: Am Ende reichten die zahlreichen guten Aktionen nicht, ebenfalls war eine 21:18-Führung nach 45 Minuten zu wenig, um zumindest einen Punkt zu holen. Die Hannoveraner fanden in der Hamburger Abwehr zunehmend Lücken, glichen in der 49. Minute zum 21:21 aus und warfen sich in der 55. Minute zum 25:24 erstmals in Führung. Das war die Entscheidung.