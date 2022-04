Handball: HSV Hamburg vergrault seine Fans und Sponsoren

Hamburg. Casper Mortensen kochte vor Wut, als er am Sonntagnachmittag in die Katakomben der Sporthalle Hamburg verschwand. „Wir spielen wie eine C-Jugend, das war das Peinlichste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Wir spielen ohne Eier, mit gar nichts. Es kann nicht sein, dass wir zwei Heimspiele nacheinander so vor unseren Zuschauern auftreten. Das war unfassbar peinlich“, schimpfte der Linksaußen des HSV Hamburg (HSVH) nach der 29:34 (13:19)-Heimpleite gegen Abstiegskandidat HBW Balingen-Weilstetten.

Drei Tage nach dem furiosen 34:28-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen lieferte der Aufsteiger über weite Strecken eine Leistung, die eines Handball-Bundesligisten nicht würdig war. Bester Werfer einer erschreckend auftretenden Hamburger Mannschaft war Rückraumspieler Finn Wullenweber mit fünf Toren.

HSVH-Spielmacher Leif Tissier muss früh raus

Während der an der Schulter verletzte Lukas Ossenkopp als Co-Trainer mit der U 19 in Melsungen nach einem 24:31 im Achtelfinalrückspiel der deutschen Meisterschaft ausschied (Hin 33:31), musste sein Co-Kapitän Niklas Weller bei den Profis zusehen. Bereits vor dem Warmmachen war der Kreisläufer auf Krücken in den Mannschaftskreis gehumpelt, um seine obligatorische Motivationsrede zu halten – Außenbandriss und Innenbandanriss hin oder her. Verzichten musste HSVH-Coach Torsten Jansen auch kurzfristig auf Ersatztorwart Jens Vortmann (Corona). Für ihn war erstmals der zum U-21-Keeper degradierte Jonas Maier im Kader.

Die verletzten HSVH-Akteure mussten gleich zu Beginn mit ansehen, wie auch Spielmacher Leif Tissier auf die linke Schulter fiel und ausgewechselt werden musste. In der Folge schaffte es der HSVH-Rückraum, die 2885 Zuschauer innerhalb von 15 Minuten in Schockstarre zu versetzen. Während Tissier auf der Bank behandelt wurde, verloren die unstrukturiert und überhastet agierenden Gastgeber reihenweise Bälle, was Balingen mit unspektakulärem Gegenstoßspiel eiskalt bestrafte. Coach Jansen tobte, als er in der 15. Minute bereits die zweite Auszeit nehmen musste.

Sein Team lag da bereits mit acht Toren (4:12/15.) zurück, Johannes Bitter hatte keine einzige Parade zu verzeichnen. Auch der Versuch mit Ersatzmann Maier scheiterte, Balingen baute seinen Vorsprung zeitweise auf zehn Tore aus (6:16/18.). Wie versteinert stand Jansen an der Seitenlinie, in seinem Team herrschte eine Mischung aus Schockstarre und Überforderung. Gegen Ende der ersten Halbzeit schaffte es der HSVH immerhin, den Zwischenstand von „aussichtslos“ zu „sehr schlecht“ anzuheben, mit einem 13:19 ging es in die Kabine. „Es darf nicht unser Niveau sein, dass wir hier nach 18 Minuten mit zehn Toren zurückliegen“, schimpfte Bitter.

Tissier blieb in in der Kabine, muss an diesem Montag untersucht werden. Im Rückraum mussten Dominik Axmann und Philipp Bauer das Spiel lenken, was weiterhin misslang. Nachdem beim 15:20 (34.) kurzzeitig Hoffnung aufkeimte, machten die Hamburger Balingen und deren Co-Trainer, Ex-HSV-Handball-Profi Matti Flohr, weiter freundlich Geschenke. Technische Fehler, schwache Abschlüsse, Balingen führte wieder mit neun Toren (15:24/37.).

Fans und Sponsoren verlassen Halle vorzeitig

Auch das Spielglück fehlte, Keeper Bitter (insgesamt acht Paraden) touchierte mehrere Bälle mit den Fingern, konnte den Einschlag aber nicht vermeiden. Der mittlerweile umgezogen auf der Tribüne sitzende Tissier vergrub sein Gesicht in seinem Pullover, Weller versuchte es wenige Meter entfernt mit verzweifelten Anfeuerungen. Sie halfen nicht. „Das war das erste Mal in den vergangenen Jahren, dass Fans und Sponsoren während des Spiels die Halle verlassen haben“, sagte der geschockte Geschäftsführer Sebastian Frecke.

Während Balingen die Abstiegszone verließ, kann der HSVH trotz neun Punkten Vorsprung auf Rang 17 noch nicht aufatmen. „Ich habe gestern gewarnt, ich habe heute gewarnt. Wenn man so einen Auftritt sieht, fängt man schon an nachzudenken. Ich bin maßlos enttäuscht über gewisse Naivität, die teilweise in der Mannschaft herrscht“, sagte Jansen. „Ich bin bedient. In der ersten Halbzeit ging das ans Peinliche.“

Tore HSVH: Wullenweber 5, Theilinger 4, Mortensen 4, Forstbauer 3, Valiullin 3, Axmann 3, Bauer 3, Späth 2, Andersen 2, Schimmelbauer, Tissier, Gertges.

Tore Balingen: Lipovina 9, Strosack 8, Heinzelmann 5, Schoch 5, Nothdurft 4, Zintel 2, Ingason 1, Thomann, Beciri, Scott Junior, Volz, Todorovic, Wente.

Schiedsrichter: Tönnies/Schulze.