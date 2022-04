HSV Hamburg: Wie Jogi Bitter den Klassenerhalt sichert

Hamburg. Johannes Bitter klingt überraschend gut erholt, als ihn das Abendblatt am Freitagmittag am Telefon erreicht. Es hatte bereits leicht gedämmert, als der Bus des HSV Hamburg am frühen Freitagmorgen am Volkspark vorgefahren war. Die Nacht für Hamburgs Bundesligahandballer war kurz, die Freude über die zwei Punkte vom 34:28-Erfolg bei den favorisierten Rhein-Neckar Löwen umso größer. „Unser Auftritt war sehr viel dominanter und mit viel mehr Selbstvertrauen als noch beim 24:33 gegen Leipzig. Insgesamt ist es eine Sensation, dass wir so ein Spiel gewinnen können“, freute sich Bitter.

Dass der 39-Jährige kein Freund des Eigenlobs ist, ehrt ihn. Und dennoch weiß der Keeper ganz genau, dass er entscheidenden Anteil am zehnten Saisonsieg hatte. „Es war mitentscheidend, dass wir das Torhüterduell gewonnen haben. Man hat schon an der Differenz der Paraden den Unterschied im Ergebnis gesehen – auch wenn man das nie direkt gegeneinander aufwerten kann und es mir auch fern liegen würde, das zu tun“, sagt Bitter, der mit 14 Paraden genau doppelt so viele Bälle hielt wie alle drei eingesetzten Mannheimer Torhüter zusammen. „Dass ich emotional richtig gut ins Spiel gekommen bin, hat mich bei mir persönlich am meisten gefreut. Auch nach ein paar Rückschlägen bin ich gut zurückgekommen. Das ist eine Stärke, die ich habe“, sagt Bitter.

Jogi Bitter und der HSV Hamburg: "Werden um jeden Punkt kämpfen"

Ein klares Punkteziel hat sich der HSVH nicht gesetzt, steht mit elf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze aber komfortabel da. „Elf Punkte sind ein ordentliches Polster. Wir brauchen keine Geschichten erzählen, dass wir uns minütlich mit dem Abstieg beschäftigen, weil das auch nicht stimmt. So viel Selbstbewusstsein konnten wir uns aufbauen“, stellt Bitter klar, ehe er doch noch zur Warnung ausholt: „Bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist, werden wir weiter um jeden Punkt kämpfen und ändert sich auch unser Ziel nicht.“

Richtig kämpfen dürfte am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) auch die HBW Balingen-Weilstetten in der Sporthalle Hamburg, will sie ihre Chance auf den Klassenverbleib wahren. 2750 der 3745 Karten waren bis zum Freitagabend für dieses Spiel verkauft. „Balingen hätte am Donnerstag gegen Stuttgart (25:28) gewinnen müssen, das Spiel war maximal wichtig für sie. Das haben sie nicht geschafft“, weiß Bitter, der das Wort „Favorit“ dennoch vermeidet. „Wir dürfen selbstbewusst auftreten. Das ist eins der wenigen Spiele, in dem wir nicht der Underdog sind. Dass wir diese Mannschaft schlagen können, haben wir auswärts schon gezeigt.“

Handball: Bitter ist beim HSV Hamburg der Punktegarant

Auch am 28:23-Hinspielsieg hatte Bitter mit 15 Paraden, mehr als 39 Prozent gehaltener Bälle entscheidenden Anteil. „Bei der Spielvorbereitung spürt man noch mal, dass ich der Mannschaft damals helfen konnte. So etwas gibt einem immer noch zusätzliches Selbstvertrauen“, sagt er. Ob mit einem nach Ablauf der Spielzeit gehaltenen Siebenmeter beim 30:29 über den HC Erlangen, 19 Paraden beim 25:23 gegen Hannover-Burgdorf oder elf Paraden beim 26:25 über die MT Melsungen – Bitter ist beim HSVH der Punktegarant.

Auch wenn der ehemalige Nationalkeeper lieber die Teamleistung betont, weiß er doch, dass die Rolle des Torhüters immer bedeutender wird. „Statistisch gesehen wird es für die Torhüter immer schwerer, viele Bälle zu halten, weil die Mannschaften weniger aus dem Rückraum werfen. Deshalb kann man schon sagen, dass die Rolle des Torhüters in den vergangenen Jahren wichtiger geworden ist“, sagt Bitter.

Während der Keeper einen ganz entspannten Freitag erlebte, saß Kreisläufer Niklas Weller mit dick geschwollenem Knöchel im Lans Medicum. Obwohl er in Mannheim Ende der ersten Halbzeit böse umgeknickt war, hatte er sich durchgebissen. „Ich habe es bei jedem Schritt gemerkt, konnte durch das Adrenalin aber weiterspielen“, erzählt Weller am Freitagnachmittag. Kurz zuvor hatte er die Diagnose eines Außenbandrisses und eines angerissenen Innenbands erhalten. „Ich hatte eigentlich gesagt, dass ich erst nach dem Balingen-Spiel zum Arzt gehe“, scherzt er. „Das habe ich aber nicht durchbekommen, der Fuß ist ordentlich angeschwollen.“ Wie viele Wochen er ausfällt, steht noch nicht fest. Gegen Balingen werde er jedoch definitiv nicht mitwirken können. „Der Physio schüttelt den Kopf“, sagt Weller und lacht.