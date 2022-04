HSV Hamburg schockt die Löwen in Mannheim

Bundesligahandballer haben Klassenerhalt nach 34:28 in Mannheim so gut wie sicher. Tissier: "Wir waren unseren Fans etwas schuldig."

Hamburg/Mannheim. Die Stimmung dürfte prächtig gewesen sein, als die Spieler des HSV Hamburg (HSVH) am Donnerstagabend in den Bus stiegen. Die 575 Kilometer von der Mannheimer SAP Arena bis in den Hamburger Volkspark wollten Hamburgs Bundesligahandballer nach dem 34:28 (18:16)-Überraschungssieg bei den Rhein-Neckar Löwen noch in der Nacht überwinden.

Auch um eine halbwegs gute Regeneration zu ermöglichen, hatte der Verein den Mannschaftsbus für die Nachtfahrt mit einem Nightliner ausgetauscht. Den Klassenerhalt hat der Aufsteiger durch den Sieg so gut wie sicher. „Wir waren unseren Fans nach der Niederlage gegen Leipzig noch etwas schuldig“, freute sich Spielmacher Leif Tissier.

Handball: Hamburger kamen gut ins Spiel

Die Hamburger kamen bei den zuletzt wiedererstarkten Löwen gleich gut ins Spiel, versuchten es offensiv immer wieder mit flachen Anspielen an den Kreis. Die Löwen verteidigten deshalb zeitweise dicht an der eigenen Sechsmeterlinie, die HSVH-Rückraumschützen bekamen mehr Platz. Auch eine Sprunggelenkverletzung von Niklas Weller – der Kreisläufer knickte um, als er Löwen-Verteidiger Ilija Abutovic auf den Fuß trat – hielt die Gäste nicht auf.

So richtig gefährlich wurden die Gastgeber in Hälfte eins nur, wenn Mittelmann Juri Knorr an den Ball kam. Der Nationalspieler erzielte bis zur Pause sieben seiner acht Treffer. Mitte der ersten Halbzeit setzte sich der HSVH nach mehreren Bitter-Paraden auf fünf Tore ab (12:7/21.), nach einigen technischen Fehlern stand beim Seitenwechsel eine 18:16-Führung.

Handball: HSVH konnte seine Führung halten

Auch weil die drei eingesetzten Löwen-Torhüter insgesamt nur auf schwache sieben Paraden kamen, behielt der HSVH seine Führung. Weller biss auf die Zähne, machte wie Linksaußen Mortensen (mit neun Toren bester HSVH-Werfer) ein starkes Spiel (25:20/41.). Die Gäste wirkten wacher, ließen die Löwen auch in doppelter Unterzahl nicht mehr rankommen. Bitter demoralisierte die Mannheimer mit insgesamt 14 Paraden, der 34:28-Erfolg war völlig verdient.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Viel Zeit zur Erholung bleibt dem HSVH nicht, bereits an diesem Freitagnachmittag steht die nächste Trainingseinheit an, um sich auf das Heimspiel gegen Abstiegskandidat HBW Balingen-Weilstetten am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) vorzubereiten.

Tore HSVH: Mortensen 9, Weller 5, Tissier 5, Forstbauer 5, Axmann 3, Andersen 3, Bauer 2, Schimmelbauer 1, Valiullin 1, Späth, Theilinger, Wullenweber.

Tore Löwen: Knorr 8, Helander 3, Lagergren 3, Zacharias 3, Nilsson 3, Kohlbacher 2, Schmid 2, Kirkelokke 2, Gislason 1, Groetzki 1, Abutovic, Horzen, Patrail.

Schiedsrichter: Andler/Bernd

Die HBL hat derweil weitere HSVH-Spiele terminiert: Frisch Auf Göppingen (12. Mai/A), SC Magdeburg (22. Mai/H), THW Kiel (5. Juni/14 Uhr), TVB Stuttgart (9. Juni/A).