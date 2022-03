Handball: Neue Spezial-Aufgabe für HSVH-Kapitän Ossenkopp

Am Ende der Saison läuft der Vertrag des Rückraumspielers aus. Nun steht fest, wie es beruflich bei ihm weitergehen wird.

Hamburg. Geschäftsführer Sebastian Frecke hatte es bereits angekündigt, als er in der vergangenen Woche im Handball-Podcast „Auszeit HSVH“ zu Gast war. Am späten Donnerstagnachmittag machte es der HSV Hamburg schließlich auch offiziell. Der am Ende dieser Bundesligasaison auslaufende Profivertrag von Kapitän und Identifikationsfigur Lukas Ossenkopp (29) wird nicht verlängert.

Stattdessen wird Ossenkopp die Trainer der Jugend- und des Profiteams künftig als Datenanalyst unterstützen. „Ich bleibe eng dran an der Mannschaft, aber bin ab der nächsten Saison kein vollwertiger Spieler mehr“, sagt Ossenkopp, der weiterhin regelmäßig mittrainieren, aber nur noch bei personellen Engpässen zum Einsatz kommen soll.

Handball: Ossenkopp wird zum Stand-By-Profi

Passend zu Ossenkopps neuem Job hat der HSVH mit dem australischen Daten- und Technologieunternehmen „Catapult“ als erster deutscher Handball-Proficlub einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Bereits in dieser Saison sammelt der Verein mittels spezieller Tracking-Westen Leistungsdaten aus dem Training. „Mit den Daten von Catapult lässt sich die Belastung der Spieler deutlich besser überwachen und somit das Verletzungsrisiko minimieren“, erklärt Athletiktrainer Philipp Winterhoff.

Während der von einer Schultereckgelenksprengung außer Gefecht gesetzte Ossenkopp und Winterhoff zurzeit noch vor allem am sportlichen Comeback des Kapitäns arbeiten, werden beide ab dem Sommer auch viel gemeinsame Zeit vor dem Computer verbringen.

HSVH-Kapitän tat sich mit Entscheidung über Karriereende schwer

Eine Erkenntnis, die auch bei Ossenkopp, der bereits zu Drittligazeiten das Hamburger Trikot trug, langsam reifen musste. „Es war eine schwierige Entscheidung für mich, mit 29 zu sagen, dass ich aufhöre. Denn, wenn alles gut läuft, mache ich ab Sommer kein Spiel mehr“, blickt er in die Zukunft. Noch bleiben elf Spiele – Ossenkopp hofft, so viele wie möglich zu machen. Sollte er danach gebraucht werden, sei er „immer bereit zu helfen“.

