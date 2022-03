Das Trio war an Corona erkrankt – nach der Genesung bestanden die Handballer jetzt die obligatorischen kardiologischen Tests.

Johannes Bitter wird beim Spiel in Minden wieder dabei sein (Archivbild).

Handball HSV Hamburg mit Mortensen, Weller, Bitter in Minden

Hamburg. In Zeiten wie diesen erschrecken Trainer bei jedem Telefonanruf, besonders wenn die Handynummern der Mannschaftsärzte auf dem Display erscheinen. Für Torsten Jansen, den Coach der Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg (HSVH), hielten sich Schreckensmeldungen am Ende dieser Woche jedoch in Grenzen.

Nur Rückraumschütze Finn Wullenweber wird am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) in der Begegnung beim Turn- und Sportverein Grün-Weiß Dankersen-Minden coronabedingt fehlen. Für Torhüter Johannes Bitter, Linksaußen Casper Mortensen und Kreisläufer Niklas Weller gaben die Mediziner Entwarnung.

Handball: Trio an Corona erkrankt

Das Trio bestand nach überstandener Corona-Infektion die obligatorischen kardiologischen Tests. Dafür muss Rechtsaußen Thies Bergemann mit einem Haarriss im Fuß pausieren. Lukas Ossenkopp wiederum wird nach seiner Schulterverletzung frühestens in drei Wochen spielfähig sein.

Nun ist Jansen kein Trainer, der viel klagt, stattdessen hat er während der Länderspielpause das Angriffsverhalten seines Teams nachjustiert. Wegen Corona standen ihm allerdings nicht in jeder Einheit alle Profis zur Verfügung, „dennoch sollten wir in unseren Abläufen einiges verbessert haben“, sagt Jansen.

„Minden tritt selbstbewusst auf"

Ein Sieg in Minden dürfte die Abstiegssorgen der Hamburger weiter minimieren, doch die Ostwestfalen haben nach einem katastrophalen Saisonstart ihre Konkurrenzfähigkeit wieder unter Beweis gestellt, unter anderem mit einem 31:31 beim deutschen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt. Nach einem 21:19-Sieg bei Aufsteiger TuS N-Lübbecke verließen sie erstmals die beiden Abstiegsränge.

„Minden tritt nach den jüngsten Erfolgen selbstbewusst auf, kann auf starke Torhüterleistungen und eine kompakte Abwehr bauen“, sagt Jansen. Spielentscheidend könnte das Rückzugsverhalten seines Teams nach eigenen Angriffen werden: „Wenn einer von uns zum Torwurf ansetzt, sollten die anderen sich geistig darauf einstellen, umgehend zurücklaufen zu müssen.“

Die Mannschaft wird auch nach Minden (220 km) erst am Spieltag fahren. Im vergangenen Auswärtsspiel in Melsungen (22:26) war das Team nach einer Vollsperrung der Autobahn verspätet in der Halle erschienen und konnte sich nicht wie gewohnt aufwärmen.