Handball-Bundesliga: Wie ein Zittersieg die Psyche beim HSVH verändert

Hamburg. Es war fast ein ungewohntes Gefühl, das die Spieler des HSV Hamburg (HSVH) am späten Donnerstagabend durch die Gänge der Sporthalle Hamburg trug. Aus der Kabine dröhnten laute Party-Bässe, während wenige Meter weiter der sichtbar erleichterte Trainer Torsten Jansen auf dem Podium der Pressekonferenz Platz nahm. "Für den Kopf war das heute unheimlich wichtig. Wir haben nicht nur gesehen, dass wir mithalten, sondern auch Spiele gewinnen können", sagte der HSVH-Coach nach dem 30:29-Zittersieg über den HC Erlangen.

Nicht nur Jansen sagte diesen Satz, auch alle anderen Akteure betonten die psychologische Komponente des ersten Erfolgs in der Handball-Bundesliga seit dem 18. Dezember. "Für unseren Kopf und die Fans war das sehr wichtig, diese doch sehr lange Durststrecke hat viele überrascht", freute sich Spielmacher Leif Tissier. Anders als in den vergangenen Spielen hatten die Hamburger offensiv deutlich weniger technische Fehler produziert, den Gegner so nicht zu leichten Toren eingeladen.

Johannes Bitter hielt Sieg für den HSVH fest

Und weil Keeper Johannes Bitter nach Ablauf der Spielzeit den zweiten Siebenmeter binnen 90 Sekunden parierte, baute der Aufsteiger seinen Vorsprung auf die Abstiegsränge nicht nur auf acht Punkte aus, sondern befreite sich auch vom emotionalen Ballast der vergangenen Wochen. "Für jüngere Spieler ist so ein Spiel noch wichtiger als für mich", sagte der 39 Jahre alte Matchwinner. "Trotzdem haben wir komplette Ruhe im Verein, niemand setzt uns zusätzlich unter Druck. Wir haben einfach eine Erwartung an uns selbst, dass wir noch Punkte holen wollen."

Zwölf Saisonspiele stehen noch aus, ein kurzes Durchschnaufen war dennoch erlaubt. "Heute können wir alle ganz entspannt ein Bier trinken. Es war enorm wichtig für die Köpfe, dass wir gewonnen haben, weil wir eine Niederlage sonst wieder lange mit uns herumgetragen hätten", sagte Tissier. Nach der bevorstehenden Länderspielpause tritt der HSVH erst am 27. März wieder an. Dann geht es zu Abstiegskandidat GWD Minden, ein laut Bitter "brutales" Spiel.

Nicolai Theilinger erlebte einen katastrophalen Abend

Brutal war der Donnerstagabend derweil für Nicolai Theilinger. Der Sommerneuzugang des HSVH sollte in der zweiten Halbzeit eigentlich den angeschlagenen Jan Forstbauer im rechten Rückraum ersetzen, der in der Pause angedeutet hatte, nicht weiterspielen zu können. Fünf Minuten und drei haarsträubende Ballverluste später saß Theilinger wieder auf der Bank, raufte sich die Haare und starrte auf den Hallenboden, während Forstbauer ins Spiel zurückkehrte. Auf die aufmunternden Schulterklopfer reagierte der von sich tief enttäuschte Profi mit einem traurigen Kopfschütteln.

"Ich werde in der nächsten Woche versuchen, ihn wieder aufzubauen. Es gibt Phasen, in denen man viel will und wenig gelingt", sagte Trainer Jansen über Theilinger, dessen Wechsel nach Hamburg im vergangenen Sommer weniger die erhoffte Verstärkung, sondern vielmehr ein einziges Missverständnis zu sein scheint. "Er muss selbst wieder dran glauben. Für uns als Mannschaft und Trainer ist das nicht leicht, für ihn persönlich aber die beschissenste Situation, dass er nach fünf Minuten wieder ausgewechselt wird", sagte Jansen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Während Theilinger das Selbstvertrauen vollkommen zu fehlen scheint, äußerte sich Tissier nach dem emotionalen Spiel fast überschwänglich. "In den letzten Wochen war das von uns einfach zu wenig, das war nicht unser Anspruch. Wenn wir unsere Leistung aber wie heute phasenweise bringen, können wir jeden schlagen", sagte der 22-Jährige. Ein Sieg in Minden wäre zumindest ein passender Anfang, um sich von verbliebenen Abstiegssorgen zu befreien.