Handball: HSV Hamburg darf Sporthalle zur Hälfte füllen

HSVH-Toptalent Leif Tissier (M.) in Aktion: Gegen die Füchse Berlin darf der Aufsteiger die Sporthalle Hamburg zur Hälfte füllen.

Hamburg. Die Erleichterung war groß am Freitagabend beim Handball-Sport-Verein Hamburg: Der Bundesliga-Aufsteiger darf im kommenden Heimspiel gegen die Füchse Berlin am 13. Februar (14 Uhr) bis zu 2000 Fans in die Sporthalle Hamburg einlassen. Das habe die Stadt zugesagt, teilte der Club mit. Eine entsprechende bundesweite Regelung hatten die Länder beschlossen, ein gesonderter Antrag sei daher nicht erforderlich.

Sollten die Plätze ausgeschöpft werden, wäre die Arena in Winterhude etwa zur Hälfte ausgelastet. Da der HSVH 1800 Dauerkartenkunden hat, gehen 200 Einzeltickets in den Verkauf. Sie sind ab sofort online erhältlich. Die Partie werde unter 2G-plus-Bedingungen stattfinden.

Handballer des HSV Hamburg hoffen auf weitere Corona-Lockerungen

Zuletzt hatte die Stadt bis zu 1000 Zuschauer für überregionale Hallensportveranstaltungen erlaubt und damit auf die massive Kritik der Hamburger Proficlubs reagiert, nachdem zunächst Anfang Januar sogar Geisterspiele gedroht hatten. Bei den Handballern kamen diese Maßnahmen nie zur Anwendung, weil der Spielbetrieb während der Europameisterschaft im Januar ruhte.

Nun hofft man beim ehemaligen deutschen Meister, dass die Grenze beim nächsten Bund-Länder-Gipfel am 16. Februar weiter heraufgesetzt wird.

Terminiert wurde unterdessen das Heimspiel gegen den HC Erlangen. Die Partie wird am 10. März um 19.05 Uhr angepfiffen – in der Sporthalle Hamburg. Der Plan, in der Barclays Arena zu spielen, sein "aufgrund der anhaltenden Pandemie-bedingten Einschränkungen verworfen" worden. Gleiches gelte für das noch nicht genau angesetzte Spiel gegen den SC DHfK Leipzig Ende März/Anfang April.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.