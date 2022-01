Handball: Corona-Ausbruch beim HSV Hamburg

Hamburg. Die Omikron-Welle, die schon die deutsche Handball-Nationalmannschaft gebeutelt hat, macht auch vor dem HSV Hamburg nicht Halt. Wie der Verein am Montagabend mitteilte, werden das für Dienstag geplante Testspiel gegen Rostock sowie das Mannschaftstraining abgesagt, nachdem "bei der routinemäßigen PCR-Testung" am Montag mehrere Tests der Hamburger Handballer positiv waren

Zur Anzahl und der Identität der positiv getesteten Vereinsangehörigen machte der Verein keine Angaben. Am Mittwoch soll nach einer weiteren Testreihe, bestehend aus einem Schnelltest am Vor- und einem PCR-Test am Nachmittag, das Training wieder aufgenommen werden.