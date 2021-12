Handball: HSVH muss Mut und Disziplin beweisen

Hamburg. Wie unzufrieden seine Spieler mit ihrem Auftritt am vergangenen Sonntag beim 30:34 in Berlin gegen die coronageplagte Rumpftruppe der Füchse waren, das konnte Torsten Jansen (44) in den vergangenen Tagen spüren. „Die Intensität im Training war noch höher als sonst, man hat gemerkt, dass die Jungs eine Reaktion zeigen wollen“, sagt der Chefcoach der Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg.

Die Chance dazu bietet sich an diesem Sonnabend (20.30 Uhr/Sky), wenn die TSV Hannover-Burgdorf in der Barclays Arena gastiert. 5000 Zuschauer sind unter Einhaltung von 2G und Maskenpflicht zugelassen, knapp 3100 Tickets waren bis Freitagabend verkauft. Die Abendkassen sind geöffnet, angesichts des parallel stattfindenden Fußballspieles HSV gegen Schalke 04 rät der HSVH zur Anreise mit dem HVV.

Handball: Bitter sieht Team als Außenseiter

Die vom früheren Bundestrainer Christian Prokop (42) trainierten „Recken“, in deren Reihen mit dem kroatischen Kreisläufer Ilija Brozovic (30) ein ehemaliger Hamburger steht, belegen nach ihrem holprigen Saisonstart zwar nur Rang zwölf in der Tabelle, dennoch ist für HSVH-Torhüter Johannes Bitter klar, „dass wir auch in dem Spiel Außenseiter sind, denn Hannover hat eine sehr hohe Qualität“.

Diese Einordnung ist dem 39-Jährigen wichtig, denn das nach der Klatsche gegen Rekordmeister THW Kiel (23:32) und der Niederlage in Berlin aufgekommene Krisengerede stört ihn. „Wir müssen realistisch bleiben und dürfen uns nicht verrückt machen lassen, auch wenn uns gerade das Unbekümmerte etwas fehlt“, sagt der Nationalkeeper, „dass wir Spiele gegen Topteams wie Kiel und Berlin verlieren würden, war genauso vorherzusehen wie der Fakt, dass es für einen Aufsteiger Saisonphasen gibt, in denen man sich schwerer tut.“

„Es gibt nichts, was wir konstant falsch machen"

Trainer Jansen, der bis auf den langzeitverletzten Rückraumspieler Dominik Axmann (22) alle Akteure zur Verfügung hat, sieht das ähnlich wie sein Führungsspieler und hat deshalb auch in dieser Trainingswoche versucht, „nicht allzu sehr auf den Gegner zu schauen, sondern bei uns selbst anzusetzen.“ In Berlin sei es die viel zu hohe individuelle Fehlerquote gewesen, die zur Niederlage geführt habe, gegen Kiel, das im Pokal am Mittwochabend erst nach Verlängerung in Hannover weiterkam, die trotz starker Offensivleistung zu schwache Trefferquote.

„Es gibt nichts, was wir konstant falsch machen, sondern es sind immer wieder neue Dinge, an denen es anzusetzen gilt“, sagt er. Genau dieser Lernprozess sei jedoch für unerfahrene Teams wie seines normal. „Wir müssen gegen Hannover sehen, dass wir weniger technische Fehler machen, defensiv wieder sicherer stehen und vorn unsere Chancen nutzen. Eine Mischung aus Mut und Disziplin ist jetzt gefragt“, sagt er.

Handball: HSVH trainierte hart für Partie gegen Hannover

Johannes Bitter weiß, dass er in Phasen wie der aktuellen nicht nur als Rückhalt zwischen den Pfosten gefordert ist, sondern auch als Erfahrungsgeber für seine jungen Teamkollegen. Er sagt: „Wir haben zu Saisonbeginn weit über der Erwartung gespielt und überraschende Punkte geholt. Damit dürfen wir zufrieden sein, aber uns nicht darauf ausruhen.“ Da die Gegner sich besser auf den HSVH eingestellt hätten, gelte es nun, „das Repertoire zu erweitern und den nächsten Schritt zu machen“. Eins jedoch sei klar: „Das geht nur, indem man in jedem Training noch härter arbeitet.“ Das immerhin hat die Mannschaft in den vergangenen Tagen schon beherzigt.