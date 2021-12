HSV Hamburg: Pleite gegen Berliner Füchse-Rumpftruppe

Foto: Eibner-Pressefoto/Uwe Koch via www.imago-images.de / imago images/Eibner

Hamburg/Berlin. Er fiel seinen neuen Teamkollegen in die Arme, tanzte beseelt durch die Berliner Max-Schmeling-Halle. „Vor drei Tagen habe ich abends mit meiner Familie Karten gespielt. Da hat mich Stefan Kretzschmar angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust und Zeit hätte, noch zwei Spiele zu machen. Dann bin ich hierher gefahren und habe gespielt. Das war einfach nur geil“, sagte Thomas Oehlrich.

Der 37 Jahre alte Ex-Profi hatte vor der 30:34 (15:17)-Niederlage des HSV Hamburg bei den Füchsen Berlin nicht einmal mit den Berlinern trainiert, nachdem er vom Füchse-Sportvorstand wegen des personellen Engpasses kurzfristig von Viertligist Concordia Dehlitzsch reaktiviert worden war. „Keine Ahnung, wie das funktioniert hat“, sagte Oehlrich und lachte.

Füchsen Berlin fehlten zehn Profis

So gar nichts zu lachen hatte HSVH-Coach Torsten Jansen. „Wir hatten hinten keinen Zugriff, vorne schenken wir einen Ball nach dem anderen her“, kri­tisierte er. Beste HSVH-Werfer waren Casper Mortensen, Philipp Bauer und Jan Forstbauer (alle fünf Tore).

Mit sieben Corona-Fällen sowie den verletzten Marian Michalczik (Fuß-OP), Nils Lichtlein (Bänderriss im Fuß) und Marc Walter (Kreuzbandriss) fehlten den Berlinern zehn Profis. Einen Antrag auf Spielverlegung – dem der HSVH im Vorfeld sogar zugestimmt hatte – lehnte die HBL unter der Woche ab. Laut Statuten hätte dafür mindestens die Hälfte des Berliner Lizenzspielerkaders ausfallen müssen. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning nannte die Entscheidung der HBL „traurig“, die Berliner sahen einen klaren Wettbewerbsnachteil.

Als die Füchse um kurz nach 15 Uhr ihre Aufstellung veröffentlichen, wurde klar, dass auf der Ersatzbank fast ausschließlich 18 und 19 Jahre alte Talente aus der zweiten Mannschaft, der A-Jugend sowie von Kooperationspartner und Drittligatabellenführer 1. VfL Potsdam saßen. Und eben Abwehr-Oldie und Hobby-Kartenspieler Oehlrich. Trotz des personellen Schwunds musste Füchse-Trainer Jaron Siewert die Startformation nur auf zwei Positionen verändern. Im rechten Rückraum spielte Fabian Wiede für den erkrankten Marko Kopljar, am Kreis musste Johan Koch Mijaljo Marsenic ersetzen.

Dem HSVH unterliefen ein wenig zu viele technische Fehler

Dennoch: Mit Nationalspieler Paul Drux, Tim Matthes, Valter Chrintz, Matthes Langhoff und Fredrik Genz fehlten den Füchsen fünf weitere wichtige Wechselmöglichkeiten. „Ich mache mir Sorgen, dass sich Spieler wie Fabian Wiede verletzen und dann nicht für die Nationalmannschaft spielen können, weil sie hier durchgenudelt werden“, wetterte Hanning vor dem Spiel. „In Pandemie-Zeiten geht es um Augenmaß. Hier hat man die Verlegung offenbar nicht gewollt.“ Auch wenn er großes „Unverständnis“ für die Entscheidung habe, stelle man sich dem Wettbewerb.

Die Jetzt-erst-recht-Haltung der Füchse wurde sofort deutlich, nach jedem Treffer schienen die Gastgeber ein bisschen leidenschaftlicher zu jubeln, ein bisschen entschlossener zurück in die eigene Hälfte zu laufen.

Dem HSVH unterliefen jedoch auch ein bisschen zu viele technische Fehler. Als Füchse-Linksaußen Milos Vujovic einen Gegenstoß zur erstmaligen Berliner Viertoreführung (11:15/13.) verwandelte, reagierte Jansen bereits mit seiner zweiten Auszeit. „Wir schmeißen zweimal den Ball weg. Das kann nicht wahr sein! Was soll der Scheiß?“, polterte Jansen, dessen seltener Wutausbruch zur Pause (15:17) etwas Wirkung zeigte.

HSVH-Keeper Johannes Bitter zeigte eine gute Leistung

Während HSVH-Keeper Johannes Bitter eine gute Leistung zeigte, bereits zur Pause neun Paraden (insgesamt 13) zeigte, war Füchse-Torwart Dejan Milosavljev bis zum Seitenwechsel mit nur einer Parade fast wirkungslos. Auf der Bank saß aber nur Drittligatalent Lasse Ludwig. Milosavljev machte weiter, fand danach etwas besser ins Spiel. Torsten Jansen stand mit verschränkten Armen an der Seitenlinie. Technische Fehler, eine schlechte Wurfauswahl oder unnötige Offensivfouls machten Bitters Leistung zunichte, der Torwart war spätestens bei einem zwischenzeitlichen Sechstorerückstand (20:26/45.) bedient.

Kurz vor Schluss stellte Füchse-Rechtsaußen Hans Lindberg mit seinem 1224. Siebenmetertreffer noch einen historischen Bundesligarekord ein, am Ende unterlagen die Hamburger verdient mit 30:34. „Wir haben uns vielleicht zu viel beeinflussen lassen. Es ging viel hin und her, mal hieß es, dass wir, mal hieß es, dass wir nicht spielen“, sagte HSVH-Kapitän Lukas Ossenkopp, während Thomas Oehlrich längst mit seinen neuen Mitspielern in der Kabine feierte.

Tore HSVH: Mortensen 5, Bauer 5, Forstbauer 5, Tissier 4, Valiullin 3, Schimmelbauer 2, Bergemann 2, Wullenweber 2, Andersen 2, Späth, Ossenkopp, Weller, Kleineidam, Theilinger.

Tore Füchse: Lindberg 11, Vujovic 9, Andersson 5, Wiede 5, Holm 2, Heinis 1, Oehlrich, Morros, Ende, Kraus, Freihofer, Beneke, Sauter, Koch.

Schiedsrichter: Linker/Schmidt