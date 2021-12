Nach Corona-Ausbruch: Hamburgs Gegner hilft sich selbst

Hamburg. Es gibt gewisse Begriffe, die Bob Hanning triggern. Fällt beispielsweise der Begriff Nachwuchsarbeit, ändert sich umgehend seine Stimmlage. Nichts interessiert den Geschäftsführer der Füchse Berlin mehr als die Ausbildung junger Spieler. „Meine Motivation ist nicht die Bundesliga oder Nationalmannschaft, sondern die Jugendarbeit“, sagt Hanning nicht nur einmal, sondern mehrfach, als ihn das Abendblatt in der Füchse-Geschäftsstelle am Berliner Gendarmenmarkt am Telefon erreicht.

Und so überrascht es nicht, dass der Hauptverantwortliche der Füchse an diesem Sonntag (16 Uhr/Sky) unter normalen Umständen gar nicht in der Max-Schmeling-Halle anwesend gewesen wäre. Anstatt das Bundesligaheimspiel gegen den HSV Hamburg (HSVH) zu verfolgen, hätte Hanning eigentlich zeitgleich die Drittligahandballer des 1. VfL Potsdam gegen die Mecklenburger Stiere Schwerin gecoacht.

Dass dies aber kein normales Wochenende wird, liegt allein daran, dass die Handball-Bundesliga (HBL) an der Austragung des HSVH-Spiels festhält, obwohl bei den Füchsen sieben Spieler mit Corona infiziert sind und mit Marian Michalczik (Fußoperation), Nils Lichtlein (Bänderriss im Fuß) und Marc Walter (Kreuzbandriss) drei weitere verletzt fehlen. Laut HBL-Statuten muss jedoch mindestens die Hälfte des Lizenzspielerkaders ausfallen, um eine Spielverlegung – auf die sich die Füchse mit HSVH bereits geeinigt hatten – zu rechtfertigen.

Füchse Berlin profitieren gegen HSV Hamburg von Nachwuchskonzept

„Unsere Jugendarbeit hat uns in den vergangenen Jahren in der Bundesliga immer wieder geholfen. Wir wollen eine große Durchlässigkeit von der Jugend zu den Profis haben. Dass jetzt sieben eigene Spieler dazukommen können, ist eine echte Hilfestellung“, sagt Hanning, dessen Füchse allein von Kooperationspartner Potsdam drei mit einem Doppelspielrecht ausgestattete Spieler hochziehen werden. Das Potsdamer Drittligaspiel musste notgedrungen auf Sonnabend verlegt werden. Die restlichen Kaderplätze füllen die Füchse aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend auf.

Dass die Berliner seit Jahren Vorreiter in Sachen Jugendarbeit sind, zahlt sich nun aus. Mit mehr als einer halben Million Euro Jahresetat allein für den Nachwuchs setzen die Füchse Maßstäbe. „Die Jugendspieler werden bei uns wie Profis behandelt. Wir haben zwei Athletiktrainer, einen Videotrainer, der jedes Training über zehn Kameras filmt und aktiv eingreift. Alle Jugendteams haben zudem Physiotherapeuten, sodass ein Profi neben einem B-Jugend-Spieler im gleichen Raum liegt“, erklärt Hanning, der mit Potsdam in dieser Saison in die Zweite Liga aufsteigen will.

Jugendarbeit zahlt sich auch finanziell aus

Vormittags ist seine Mannschaft geteilt, Berliner Talente trainieren in Berlin, Potsdamer Akteure in Potsdam. Abends gibt es pro Woche drei gemeinsame Einheiten, zwei in Potsdam, eine in Berlin. Anders funktioniert es für Hanning zeitlich nicht.

In den vergangenen Jahren brachten die Berliner mehr als 50 Jugendspieler in die ersten beiden Profiligen im In- und Ausland. „Das macht viel Freude, lohnt sich aber auch wirtschaftlich. Spieler wie Paul Drux und Fabian Wiede hätten wir vermutlich gar nicht bezahlen können, wenn sie von anderen Clubs gekommen wären. Gleichzeitig dienen die jetzt als Vorbilder für aktuelle Jugendspieler“, erklärt Hanning. „Motivation durch Identifikation ist unser Motto.“

Ob seine Talente auch am Sonntag bestehen, bleibt abzuwarten. Bob Hanning traut es ihnen jedenfalls zu.