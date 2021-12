HSV-Handball gegen THW Kiel: Die emotionale Nordderby-Rückkehr

Hamburg. Für Thies Bergemann ist die Sache eigentlich ganz einfach. „Wenn wir in dieser Saison nicht Meister werden, dann gerne der THW“, scherzt der Rechtsaußen des HSV Hamburg (HSVH). Dass sein Team als Aufsteiger in der Handball-Bundesliga direkt den Titel holt, ist trotz des starken Saisonstarts mit 14:12 Punkten natürlich undenkbar. Bergemann weiß das. Vielmehr meint der 25-Jährige vor dem Topspiel des HSVH gegen den THW Kiel an diesem Sonntag (13.40 Uhr/Sky und NDR) in der Barclays Arena, dass er dem Rekordmeister als gebürtiger Kieler selbstverständlich noch die Daumen drückt.

„Ich bin immer noch THW-Fan“, gibt Bergemann zu, ehe er bei aller Sympathie hinterherschickt: „Die einzige Ausnahme ist, wenn wir gegen sie spielen.“ Im Alter von vier Jahren hatte er beim TSV Altenholz, bis heute Kooperationspartner des THW, mit dem Handballspielen begonnen, durchlief ab der B-Jugend sämtliche Kieler Nachwuchsteams.

Wenn der heutige Bundestrainer Alfred Gislason Personalnot hatte, durfte Bergemann hin und wieder mittrainieren. „Viele Profis aus der Zeit sind immer noch da. Duvnjak, Wiencek, Ekberg, Landin oder Pekeler kenne ich alle. Das sind Spieler, zu denen man immer aufgeschaut hat“, sagt er. „Ich war aber meilenweit davon entfernt, mal in den Kader zu rutschen. Ich war nur Trainingsgast, da muss man ehrlich sein.“

HSVH gegen THW Kiel: Emotionales Nordderby

Auch HSVH-Kreisläufer Niklas Weller ist gebürtiger Kieler, wechselte nach der B-Jugend aus Altenholz zum THW, wo er mit dem heutigen Kieler Linksaußen Rune Dahmke zusammenspielte. „Ich habe erst im zweiten C-Jugendjahr mit Handball angefangen, war zunächst noch nicht gut genug für die THW-Jugend“, erinnert sich der 28-Jährige. „Emotional ist das natürlich ein besonderes Spiel.“ Das dürfte auch für die HSVH-Trainer Torsten Jansen und Blazenko Lackovic gelten, die beide jeweils ein Jahr in Kiel unter Vertrag standen. Auch Rückraumspieler Jan Kleineidam verbrachte ein Jahr in der THW-Jugend.

„Ich war als Kind oft beim THW in der Halle, habe den Spielern später immer nachgeeifert“, sagt Weller, der sich wie Bergemann nicht bei den Profis durchsetzen konnte. „Der Sprung war riesig, die Verzahnung mit der Jugend auch noch nicht so stark. Ein paar A-Jugendspieler durften mal mit ins Trainingslager. Mir war das aber nicht vergönnt. Es war damals vollkommen illusorisch, dass ich bei den Profis mal mitspielen würde“, sagt der Kreisläufer.

Während sich Weller nach der A-Jugendzeit über den TSV Ellerbek und die zweite Mannschaft des HSVH von der viertklassigen Oberliga langsam in Richtung Bundesliga vorarbeitete, ging Bergemann für zwei Jahre zurück nach Altenholz. „Altenholz und Kiel haben eine sehr enge Verbindung, für viele A-Jugendspieler vom THW ist die Dritte Liga dort der nächste Schritt. Das ist alles eine große Blase“, erzählt er.

HSVH gegen THW Kiel: Letztes Turnier war 2015

Während der Rechtsaußen seine erste Herrensaison in Altenholz spielte, wurde sein Vater Sönke Bergemann Geschäftsführer bei dem Drittligisten. THW-Geschäftsführer Viktor Szilágyi wohnt in derselben Straße wie Bergemanns Eltern, auch zum Haus von Trainer Filip Jícha müsse man „nur zwei Minuten um eine kleine Wiese rum. Da kommt man mal ins Gespräch, trifft sich beim Bäcker. Weil ich nicht so oft bei meiner Familie bin, muss ich zwar nicht zum Bäcker, bekomme aber vieles mit“, berichtet Bergemann, der 2018 nach Hamburg wechselte.

Das bislang letzte Duell zwischen den beiden Teams datiert vom 15. November 2015 und endete mit einem 29:23 für den THW. Für Hamburg folgten danach die Insolvenz, der Zwangsabstieg und der Neuaufbau in Liga vier. Der THW holte in der Zwischenzeit je zweimal den deutschen Meistertitel und den DHB-Pokal, gewann zudem den EHF-Cup und die Champions League.

„Kiel ist der absolute Favorit."

„Kiel ist der absolute Favorit. Wir wollen das Spiel so lange wie möglich offenhalten“, sagt Weller. Bergemann, der in der mit über 8000 Fans gefüllten Arena – die neuen Zuschauer-Beschränkungen gelten erst ab Montag – auf die Unterstützung von rund 20 Familienmitgliedern und Freunden setzen kann, bestätigt das: „Natürlich wäre es eine Riesensache für alle aus der Mannschaft, wenn wir das Spiel gewinnen. Aber wenn Kiel einen guten Tag hat, ist da nichts zu holen.“ Dennoch: „Wenn wir 20 Torhüterparaden und eine geile Abwehr haben, können wir auch gewinnen“, sagt er. Dass HSVH-Keeper Johannes Bitter, der am Freitag von Bundestrainer Gislason in den erweiterten EM-Kader berufen wurde, zu so einer Leistung imstande ist, hat er bereits mehrfach bewiesen.

„Um in Hamburg überhaupt an Punkte denken zu können, muss man ans Maximum gehen. Und um dort zu gewinnen, muss man schon Extraklasse zeigen“, warnt THW-Coach Jícha – womöglich in weiser Voraussicht, dass er am Montagmorgen einen Bergemann beim Bäcker treffen könnte.