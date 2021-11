HSV Hamburg zeigt Trotzreaktion und schlägt den Favoriten

Hamburg. Für eine Sekunde herrschte eine fast gespenstische Stille in der Sporthalle Hamburg, dann wurde aus dem gespannten Luftanhalten kollektive Ekstase. „Der sah erst so aus, als würde der rübergehen. So ist Casper natürlich der Held“, sagte Torsten Jansen über den nervenaufreibenden Schlussakt beim 26:25 (13:13)-Heimsieg seines HSV Hamburg (HSVH) über die favorisierte MT Melsungen.

71 Sekunden vor Schluss hatte Linksaußen Casper Mortensen den entscheidenden Siebenmeter rotzfrech per Heber ins Tor befördert, dem HSVH damit den sechsten Saisonsieg in der Handball-Bundesliga beschert. „Ich habe mich auf die Torhüter vorbereitet und wusste, dass es bei Simic eine Chance zum Heber gibt“, sagte Mortensen, mit acht Toren zudem bester Werfer, cool.

HSVH: Abgebrochenes Spiel ging bei 0:0 los

Vier Wochen nachdem das erste Aufeinandertreffen beider Teams in der 23. Minute beim Stand von 8:11 abgebrochen werden musste, weil der jüngere Bruder von HSVH-Rechtsaußen Thies Bergemann auf der Tribüne zusammengebrochen war, ging es beim Stand von 0:0 neu los. Im Vergleich zur 27:29-Niederlage bei Mitaufsteiger TuS N-Lübbecke drei Tage zuvor wechselte HSVH-Coach Jansen gleich auf vier Positionen.

Für Kreisläufer Manuel Späth begann Niklas Weller, im linken Rückraum erhielt Finn Wullenweber erstmals den Vorzug vor Azat Valiullin. Auf den Außenpositionen mussten zudem Tobias Schimmelbauer und Thies Bergemann weichen, dafür startete das dänische Duo Mortensen und Frederik Bo Andersen.

Offensive HSVH-Deckung packte konsequent zu

Die HSVH-Akteure hatten nach dem schwachen Auftritt in Ostwestfahlen eine Trotzreaktion angekündigt – und schon die aggressivere Körpersprache verriet in den ersten Minuten, dass sie verstanden hatten. „Wir waren heute eine ganz andere Mannschaft als noch am Donnerstag. Das zeigt unseren Charakter“, sagte Mortensen.

Hinten packte die offensive Deckung konsequent gegen die starken MT-Rückraumschützen Julius Kühn und Kai Häfner zu, vorne half die brachiale Wurfgewalt von Wullenweber. Als der 1,96-Meter-Athlet Mitte der ersten Halbzeit mit 135 km/h zur 8:7-Führung traf, konnte der langjährige deutsche Nationaltorwart Silvio Heinevetter nur noch in Deckung gehen.

Mit harten Bandagen: Niklas Weller (Hamburg) im Zweikampf mit Timo Kastening (Melsungen).

Foto: Imago/Dreisicht

Mortensen grinst MT-Star ins Gesicht

Der HSVH schien durch den Auftritt in Lübbecke kein Selbstvertrauen eingebüßt zu haben – allen voran Mortensen. Als der Linksaußen früh im Spiel zu einem Siebenmeter schritt, flüsterte ihm Häfner ein paar nette Wort ins Ohr.

Doch der 31-Jährige ließ sich nicht verunsichern, versenkte eiskalt und grinste dem MT-Star beim Zurücklaufen breit ins Gesicht. Nur weil HSVH-Keeper Johannes Bitter bis zur Pause mit nur zwei Paraden nicht seinen besten Tag erwischte, musste sich der Aufsteiger zum Seitenwechsel mit einem 13:13 begnügen.

HSVH-Fans werden immer lauter

Auch im zweiten Durchgang blieb es eng, nach einem abgefangenen Pass konnte Mortensen in der 36. Minute erstmals zur Zweitoreführung (17:15) abschließen. Die MT ließ sich aber nicht abschütteln, bestrafte leichte Nachlässigkeiten mit einem 3:0-Lauf (18:19/44.). Doch Bitter, der sich in der Pause besonders intensiv warmwerfen hatte lassen, war nun besser im Spiel, parierte mehrere Bälle in Folge (insgesamt zehn), brüllte seine Emotionen in Richtung der 3338 Zuschauer heraus.

Je näher die Schlusssirene kam, desto lauter wurde es in der Sporthalle Hamburg, bereits mehr als fünf Minuten vor dem Ende erhoben sich die Fans von ihren Plätzen. Der Druck war spürbar – nur nicht für Mortensen. „Das war heute eine überragende Einstellung. Das ist das, was wir uns als Trainer wünschen“, sagte Jansen.

Tore HSVH: Mortensen 8, Wullenweber 5, Tissier 3, Forstbauer 2, Weller 2, Andersen 2, Valiullin 1, Späth, Theilinger, Ossenkopp, Schimmelbauer, Bauer, Gertges, Bergemann.

Tore Melsungen: Häfner 5, Kühn 5, Arnarsson 3, Kastening 3, Kunkel 2, Gomes 2, Jonsson 1, Allendorf 1, Pavlovic 1, Petersson, Maric, Kuntscher, Fuchs.