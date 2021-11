Handball: HSV Hamburg trotzt Pokalsieger TBV Lemgo Remis ab

Hamburg. Jens Vortmann lag auf dem Boden, brüllte seine Freude heraus, als seine Mitspieler nach der finalen Parade auf ihn zustürmten. Wenige Augenblicke zuvor hatte der zweite Torwart des HSV Hamburg (HSVH) den letzten Freiwurf von Jonathan Carlsbogard pariert, damit dem Handball-Bundesligaaufsteiger ein 28:28 (14:14)-Remis gegen den TBV Lemgo gesichert. „Das war über 60 Minuten ein sehr umkämpftes Spiel, das auch auf beiden Seiten ziemlich fehlerbehaftet war“, resümierte Vortmann. Umso glücklicher war er, dass dem HSVH in Unterzahl ein umjubeltes Comeback gelungen war. Bester Hamburger Werfer war Kreisläufer Niklas Weller mit sechs Toren.

Personell musste HSVH-Coach Torsten Jansen nur auf die Rückraumspieler Dominik Axmann (Fuß) und Jan Kleineidam (Sprunggelenk) verzichten. Auf Seiten des amtierenden Pokalsiegers aus Lemgo wog der Ausfall von Gedeon Guardiola schwer, der Abwehrchef hatte sich beim Lemgoer 30:32-Auswärtssieg in der European League beim russischen Club Medwedi (Bären) Tschechow am Sprunggelenk verletzt.

HSV Hamburg trotzt Pokalsieger TBV Lemgo Remis ab

Bei den Hamburgern war Weller sofort da, erzielte bei der 6:5-Führung (10.) bereits seinen vierten Treffer. Absetzen konnten sich die Gastgeber zunächst aber dennoch nicht. Erst als der eingewechselte Linksaußen Casper Mortensen in der Abwehr zwei Bälle abfing und zum Gegenstoß lief, wurde es erstmals richtig laut in der Sporthalle Hamburg. Den ersten Konter verwandelte der dänische Neuzugang selbst, jubelte nach dem Tor in Richtung seiner Ehefrau Stine auf der Tribüne. Beim zweiten passte er zu Landsmann Frederik Bo Andersen, der erst den Ball zur Dreitoreführung (10:7/15.) und beim Landen auch TBV-Keeper Peter Johannesson im Netz versenkte. Johannesson fand das gar nicht lustig, schubste Andersen zurück durch das Tor und durfte sich danach bei einer Zweiminutenstrafe auf der Ersatzbank beruhigen.

Der Hamburger Philipp Bauer im Kampf mit dem Torwart vom Lemgo, Peter Johannesson.

Foto: Witters

Doch weil sich der HSVH danach mehrere technische Fehler im Angriff leistete, schmolz die Führung schnell wieder dahin. Wenige Minuten vor der Pause war es der starke TBV-Linksaußen Bjarki Mar Elisson, der Lemgo nach einem Fehlpass von Nicolai Theilinger per Tempogegenstoß wieder in Führung brachte (11:12/27.). Das leistungsgerechte 14:14 zur Pause hielt HSVH-Torwart Johannes Bitter zwei Sekunden vor dem Ablaufen der Spielzeit fest.

Enge Partie im zweiten Durchgang

Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie eng, kein Team konnte sich entscheidend absetzen. In der Deckung stand der HSVH nicht immer sicher, wurde mehrere Male von Lemgos Rückraumrechten Andreas Cederholm überrascht, der sieben Tore warf. Auch Keeper Bitter erwischte mit zehn Paraden, darunter einen Siebenmeter, nur einen durchschnittlichen Tag. Nach einem Hamburger Ballverlust im Angriff warf Cederholm die Ostwestfahlen Mitte der zweiten Halbzeit erstmals mit drei Toren in Front (21:24/51.).

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein erneut sehenswertes Tor von Jan Forstbauer brachte den HSVH dann nicht nur wieder auf ein Tor heran, sondern rüttelte auch den Großteil der 3611 Zuschauer in der Sporthalle Hamburg wach. Weller provozierte ein Offensivfoul, den Gegenstoß verwandelte Andersen zum erneuten Ausgleich (27:27/57.). Die Halle kochte, die Fans erhoben sich von ihren Plätzen. Und durften endgültig jubeln, als der eingewechselte Vortmann nach Ablauf der Spielzeit den letzten Freiwurf hielt. „Wenn man so kurz vor Schluss noch zurückliegt, war das definitiv ein gewonnener Punkt“, freute sich HSVH-Coach Jansen.