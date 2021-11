Nach Notfall: Kollabiertem Fan der HSV-Handballer geht es besser

Der Bruder eines Spielers war am Sonntag während des Spiels zusammengebrochen. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Hamburg. Aufatmen beim Handball-Sport-Verein Hamburg: Dem Bruder von Spieler Thies Bergemann, der am Sonntag während der Bundesliga-Partie gegen MT Melsungen auf der Tribüne einen Zusammenbruch erlitten hatte, geht es deutlich besser.

Dank des schnellen Eingreifens der Helfer und Ärzte in der Sporthalle Hamburg habe der Fan noch am Abend die Asklepios-Klinik Barmbek verlassen und die Nacht zu Hause verbringen können, teilte der HSVH am Montagnachmittag mit.

Bruder von Hamburger Handballer wohlauf – wird Partie gegen Melsungen wiederholt?

„Das sind natürlich sehr erfreuliche Nachrichten, und wir wünschen ihm für seine Gesundheit alles erdenklich Gute. Natürlich wird es jetzt noch diverse Nachuntersuchungen geben, das lassen wir aber Privatsache der Familie sein“, sagte Geschäftsführer Sebastian Frecke und sprach allen Beteiligten seinen Dank aus.

Bergemanns Bruder war bei seinem Abtransport bereits wieder ansprechbar gewesen. Die Spiel war nach dem dramatischen Zwischenfall beim Stand von 8:11 abgebrochen worden. Das hatte die Führung des Aufsteigers aus Hamburg entschieden. Offen ist weiterhin, ob und wann das Spiel neu angesetzt wird.