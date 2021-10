Handball Wie der HSV Hamburg Kühn und Häfner stoppen will

Hamburg. Am gestrigen Freitag konnte Lukas Ossenkopp das sonnige Herbstwetter mit seinem Sohn genießen. Trainer Torsten Jansen hatte seiner Mannschaft vor dem Heimspiel gegen die MT Melsungen am Sonntag (16 Uhr/Sky) einen Tag freigegeben. Die Erholung vor dem Wochenende konnte Ossenkopp gut gebrauchen, schließlich dürfte auf den Kapitän und Abwehrspezialisten des HSV Hamburg (HSVH) in der Sporthalle Hamburg eine zentrale Rolle zukommen.

Gemeinsam mit seinen Abwehrkollegen muss der 28-Jährige den gefährlichen Melsunger Rückraum stoppen. „Wir müssen ihnen auf den Füßen stehen, unangenehm sein und die Lust nehmen. Wenn sie ins Laufen kommen und der Rückraum einen Sahnetag erwischt, wird es sehr schwer für uns“, sagt Ossenkopp.

Handball: Kühn und Häfner sind Leistungsträger

Die Melsunger Rückraumschützen Julius Kühn und Kai Häfner sind mit insgesamt 58 Treffern für einen Großteil der Saisontore der Nordhessen verantwortlich. „Obwohl sie auch mal nach außen oder an den Kreis spielen, ist ihr Spiel eindeutig auf die Rückraumshooter ausgerichtet. Wir müssen vermeiden, dass sie in ihre Komfortzone kommen. Wir werden unser System aber nicht komplett auf den Kopf stellen“, sagt Ossenkopp.

Bereits nach dem dritten Spieltag entließ die MT ihren isländischen Trainer Gudmundur Gudmundsson. Seitdem der Spanier Roberto García Parrondo im Amt ist, läuft es besser. „Wenn man sich die individuelle Qualität anguckt, ist Melsungen natürlich deutlich stärker besetzt als wir. Man hat in der letzten Zeit aber immer wieder gesehen, dass sie die Klasse nicht abrufen konnten, weil sie zu individuell agiert haben. Die homogenere Mannschaft sind zu 1000 Prozent wir“, sagt Ossenkopp.

Sander Sagosen (26) wird seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei Meister THW Kiel nicht verlängern. Der Rückraumstar soll laut Medienberichten am Sonntag zusammen mit seinen norwegischen Nationalmannschaftskollegen Magnus Rød (24/SG Flensburg-Handewitt) und Magnus Gullerud (29/SC Magdeburg) bei Kolstad IL in seiner Geburtsstadt Trondheim vorgestellt werden.

