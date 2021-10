HSV Hamburg sichert sich begehrten dänischen Nationalspieler

Hamburg. Das ist ein echter Transfercoup: Der HSV Hamburg (HSVH) treibt bereits die Planungen für die kommende Saison voran und sichert sich die Dienste eines begehrten dänischen Nationalspielers. Wie der Aufsteiger in die Handball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, wird im nächsten Sommer Jacob Lassen vom dänischen Erstligisten Bjerringbro-Silkeborg zum HSVH wechseln. Demnach habe der 26 Jahre alte Linkshänder einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Nach Linksaußen Casper Mortensen und Rechtsaußen Frederik Bo Andersen (beide ebenfalls noch bis 2024 unter Vertrag) wird der rechte Rückraumspieler Lassen der dritte Däne bei den Hamburgern sein. „Ich habe sehr viel Gutes über Hamburg und den HSVH gehört“, sagt Lassen, „ich freue mich sehr, dass ich künftig hier spielen darf. Die Handball-Bundesliga ist für mich die Spitze des Welthandballs und ich möchte mir hier einen Namen machen.“

Durchsetzungsstark: Im Trikot von Silkeborg schaffte es Jacob Lassen (M.) in vier von acht Spielen in die Mannschaft der Woche.

Foto: Imago/Ritzau Scanpix

Lassen ist Nationalspieler bei Weltmeister Dänemark

Beim aktuellen dänischen Tabellen-Vierten Silkeborg machte Lassen zuletzt mit 43 Toren in acht Spielen auf sich aufmerksam. Mit 38 Assists ist der 1,97 Meter große und 106 Kilogramm schwere Hüne außerdem drittbester Vorlagengeber der Liga. Im April debütierte Lassen schließlich für die Nationalmannschaft des amtierenden Weltmeisters. In Hamburg sieht er nun die perfekte Bühne, um sich auch einmal für die Teilnahme an einem großen Turnier zu empfehlen.

Im Mai spielte Jacobs Lassen (M.) in der EM-Qualifikation mit Dänemark gegen Finnland. In der kommenden Woche ist er für die Spiele der Golden League in Norwegen nominiert.

Foto: Imago/Gonzales Photo

Nach HSVH-Angaben war Lassen auf dem Markt heiß umworben. „Wir freuen uns, dass wir ihn für uns begeistern konnten, obwohl deutsche Top-Clubs und andere europäische Clubs um ihn geworben haben“, sagt Hamburgs Geschäftsführer Sebastian Frecke. „Jacob ist einer der gefragtesten Rückraumrechten in Dänemark und hat noch viel Potenzial. Er passt gut zu unserer Philosophie, auf entwicklungsfähige Spieler zu setzen, die sich bei uns beweisen wollen.“

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

HSVH: Was passiert mit Forstbauer und Theilinger?

Als Linkshänder sei Lassen flexibel einsetzbar und könne im rechten Rückraum, auf Rechtsaußen und sogar auf der Mitte spielen. „Ich habe jetzt das perfekte Alter für einen Wechsel ins Ausland und fühle mich gut vorbereitet. Jetzt oder nie“, erklärt Lassen, der gemeinsam mit seiner Verlobten Julie und seinem einjährigen Sohn nach Hamburg ziehen wird. Rund 3,5 Stunden Autofahrt ist sein dänischer Heimatort Randers von Hamburg entfernt.

Mit Jan Forstbauer (Vertrag bis 2022) und Nicolai Theilinger (bis 2023) hat der HSVH aktuell bereits zwei Linkshänder im rechten Rückraum unter Vertrag. Noch scheint offen, ob der Verein künftig mit drei Linkshändern auf dieser Position in die kommende Saison geht. Dafür spräche, dass Lassen auch als Mittelmann einsetzbar ist.