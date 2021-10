Handballer Jannik Hausmann: „Ich wäre gerne beim HSVH geblieben“

Hamburg. Wer im Internet nach Fotos der „KSV-Halle“ in Neumünster sucht, erhält schnell einen Eindruck von der Umgebung, die Jannik Hausmann am Sonnabendnachmittag erwartet. Grüner Linoleum-Hallenboden mit vielen bunten Linien, dazu vier Sitzreihen für Zuschauer.

Die Chancen auf ein vergoldetes Ermüdungsbecken in der Kabine stehen also schlecht, wenn der ehemalige Profi des HSV Hamburg (HSVH) mit der SG Hamburg-Nord am Wochenende bei der SG Wift Neumünster in der viertklassigen Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein antritt. „In Neumünster war ich noch nie. Ich freue mich aber auf den Wettkampf. Die Jungs werden sehr motiviert sein, für mich wird es nicht einfach“, sagt der Rückraumrechte.

HSVH-Gespräche mit Hausmann scheiterten

Weniger als vier Monate ist es her, dass der 27-Jährige den Aufstieg in die Handball-Bundesliga mit dem HSVH perfekt machte, im Konfettiregen der Barclays Arena tanzte – und danach keinen neuen Vertrag mehr erhielt.

„Wir hatten schon Gespräche, die auch in eine andere Richtung gingen. Da wurde mir in Aussicht gestellt, dass es klappen könnte“, erzählt Hausmann. „Leider hat es am Ende nicht funktioniert. Um ehrlich zu sein, wäre ich gerne geblieben, vor allem, wenn man sieht, wie gut es jetzt läuft.“

Hausmann kennt Balingen noch sehr gut

Wenn der mit 9:7 Punkten furios in die Saison gestartete HSVH am Donnerstagabend (19.05 Uhr/Sky und im Liveticker auf abendblatt.de) bei der HBW Balingen-Weilstetten gastiert, wird Hausmann vor dem Fernseher sitzen. Vor seinem Wechsel nach Hamburg trug er in 120 Erst- (182 Tore) und 74 Zweitligaspielen (96 Tore) sieben Jahre lang das Balinger Trikot.

„Balingen steht unter Druck, hat gerade das Derby in Stuttgart verloren. Sie haben zwar vier Punkte, aber auch in Lübbecke und Lemgo hoch verloren. Sie haben noch nicht ihre Balance gefunden, deshalb hat Hamburg, die gerade vor Selbstvertrauen strotzen, die Nase vorn“, glaubt Hausmann.

HSVH laut Hausmann "beeindruckend"

Dass seine ehemaligen Mitspieler nach den ersten Spielen auf Tabellenplatz fünf liegen, habe er natürlich nicht erwartet, sagt er. „Mir war bewusst, dass sie durch Verpflichtungen von Spielern wie Jogi Bitter und Casper Mortensen eine Qualität haben, die anderen Teams wie Minden, Balingen oder Stuttgart fehlt. Trotzdem finde ich es beeindruckend, wie Spieler, die noch nie in der Bundesliga gespielt haben, mit dem Niveau klarkommen. Da denke ich zum Beispiel an Thies Bergemann oder Philipp Bauer, die ihre Sache sehr gut machen.“

HSVH gegen Balingen – für wen ist Hausmann?

Mit seinen ehemaligen Mitspielern Niklas Weller, Jan Forstbauer, Tobias Schimmelbauer oder Jonas Gertges treffe er sich noch regelmäßig, berichtet Hausmann. „Ich bekomme viel von den Jungs mit und hoffe, dass sie mir demnächst mal ein paar Karten organisieren.“

Als er vor rund drei Wochen seinen Geburtstag in Balingen feierte, waren auch mehrere HBW-Profis eingeladen. „Fabian Wiederstein ist ein sehr guter Freund, Gregor Thomann auch. Und mit Tim Nothdurft gehe ich immer golfen, wenn ich in der Heimat bin“, erzählt Hausmann. Und wem drückt er dann die Daumen? „Die Frage habe ich schon erwartet“, sagt der 27-Jährige und lacht. „Es möge der Bessere gewinnen.“

Hausmann arbeitet in Hamburg bei Tchibo

Obwohl er im Sommer Angebote mehrerer Zweitligisten vorliegen hatte, entschied sich Hausmann für ein Praktikum in der Unternehmenskommunikation von Tchibo. „Die Bereicherung der Stadt Hamburg war für mich wichtiger, als den direkten Anschluss woanders in der Zweiten Liga zu haben“, sagt Hausmann.

Bei der SG Hamburg-Nord hält er sich nur bis Januar fit, dann möchte der Sportjournalismusstudent zurück nach Süddeutschland, seine Bachelorarbeit schreiben und die Karriere außerhalb des Sports vorantreiben.

„Ich verfolge jetzt andere Ziele, wäre auch mit der Dritten Liga zufrieden. Aus der Nähe von Tübingen gibt es auch schon ein, zwei Anfragen“, erzählt er. Aber jetzt wartet erst einmal Neumünster, die KSV-Halle, Amateurhandball. Und vergoldete Ermüdungsbecken sind eh überbewertet.