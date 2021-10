Handball: Der heimliche Königstransfer des HSV Hamburg

Hamburg. Die Sporthalle Hamburg hatte sich am Sonntagabend bereits zu einem großen Teil geleert, als Azat Valiullin einfach nur schnell zur Kabinenparty des HSV Hamburg (HSVH) wollte. Mit einem – wegen seiner Körpergröße von 2,05 Metern – fast dilettantischen Versuch, sich an den wartenden Journalisten vorbeizuschleichen, scheiterte der Rückraumspieler logischerweise.

Auch die vorgegaukelte Sprachbarriere („Ich nichts sprechen deutsch“) half dem 31 Jahre alten Russen nicht als Ausrede. Zu wichtig war sein Anteil am 31:27-Heimsieg über GWD Minden, mit dem der Aufsteiger bis auf Tabellenplatz fünf in der Handball-Bundesliga vorrückte.

Handball: Azat Valiullin nicht zu stoppen

Bei elf Versuchen hatte der im Sommer von Erstliga-Absteiger Eulen Ludwigshafen gekommene Neuzugang acht Tore erzielt, war im Rückraum von der Mindener Deckung nicht zu stoppen. „Ich bedanke mich bei Toto und Lac (Trainer Torsten Jansen und Co-Trainer Blazenko Lackovic, d. Red.), die mir viel Vertrauen im Angriff geben. Bei den Eulen habe ich vorne nicht so große Anteile gehabt“, sagte Valiullin, der über weite Strecken auch defensive Schwerstarbeit im Mittelblock leisten musste. „Bei meiner ersten Station in Deutschland, 2015 in Eisenach, habe ich nur vorne gespielt und überhaupt nicht gedeckt. Es ist also nicht so, dass ich es vorne nicht kann“, sagte der bestens gelaunte Valiullin über seine offensive Durchschlagskraft.

Während sich im Sommer vieles um die prominenteren Neuzugänge wie Keeper Johannes Bitter oder Linksaußen Casper Mortensen drehte, schwebte er unter dem Radar vieler Fans. Anders als Mortensen schaffte es der heimliche Königstransfer jedoch, sich umgehend einen Stammplatz zu sichern, offensiv und defensiv ein wichtiger Baustein im Jansen-System zu werden. „Toto ist ein Trainer, der viel Kommunikation sucht. Er entscheidet nicht allein, sondern bindet uns mit in die Gespräche ein. Dann versuchen wir, zusammen die beste Lösung zu finden – auch wenn er natürlich den größten Anteil hat“, sagt Valiullin.

Azat Valiullin braucht die Emotionen der Zuschauer

Der Neuzugang ist in der Mannschaft voll integriert, auch Ehefrau Ksenia ist mit dem zehn Monate alten Sohn Artur mittlerweile nach Hamburg gezogen. Dass nun auch die fast vollständig besetzte, enge Sporthalle Hamburg erstmals richtige Bundesliga-Stimmung lieferte, ist für Valiullin besonders wichtig.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ich versuche, die Fans immer mitzunehmen, um zu Emotionen zu kommen. Ich will nicht nur die Mannschaft pushen, sondern auch die Zuschauer mitnehmen“, erklärt er. Seine extrovertierte, emotionale Art habe er erst vor zwei Jahren in Ludwigshafen erlangt, erzählt Valiullin. „Ich muss mich bei meinem damaligen Trainer Ben Matschke bedanken. Vor meiner Zeit bei den Eulen war ich ein ganz ruhiger Typ. Er hat mir dann gesagt, dass wir die Fans und die Stimmung im Spiel brauchen. Deshalb versuche ich, das jetzt auch zu machen.“

HSVH: Valiullin schwebt nicht mehr unter dem Radar

Bereits am Mittwochvormittag reist der HSVH rund 740 Kilometer mit dem Bus in Richtung Süddeutschland, wo er am Donnerstagabend (19.05 Uhr/Sky) auf Abstiegskandidat HBW Balingen-Weilstetten trifft. Spätestens nach den jüngsten Auftritten dürfte Balingens Deckung vor Valiullin gewarnt sein – die Zeit, in der er unter dem Radar schwebte, ist vorbei. Aber unerkannt an Menschen vorbeizuschleichen, das ist ja eh nicht die Stärke des 2,05-Meter-Manns.

Trainer Maik Machulla (44) hat seinen Vertrag bei Vizemeister SG Flensburg-Handewitt vorzeitig bis Sommer 2026 verlängert.

Das abgebrochene Bundesligaspiel (Notarzteinsatz auf der Tribüne) zwischen dem Bergischen HC und der HSG Wetzlar soll nachgeholt werden. Ein Termin steht noch nicht fest.