Handball: HSV Hamburg stürzt GWD Minden in Richtung Abgrund

Hamburg. Torsten Jansen stand gerade zum Interview im Spielertunnel der Sporthalle Hamburg, als Azat Valiullin dem in sich ruhenden Trainer des HSV Hamburg (HSVH) in die Arme fiel, seine Freude noch einmal herausbrüllte. Neben Linksaußen Casper Mortensen war der russische Rückraumschütze beim 31:27 (13:14)-Heimsieg über GWD Minden mit acht Toren bester Hamburger Werfer.

Durch den Erfolg rückte der Aufsteiger nicht nur bis auf Tabellenplatz fünf vor, sondern drängte Abstiegskandidat Minden ein weiteres Stück in Richtung Abgrund. „Die Stimmung war phänomenal. Ich versuche dann immer noch ein bisschen durchzudrehen und hier den Affen zu machen“, scherzte Torwart Johannes Bitter, der mit 15 Paraden erneut eine überragende Partie zeigte.

Handball: HSVH stand unter Druck

Beim ersten Spiel in der sechs Monate wegen Mängeln an der Dachkon­struktion gesperrten Sporthalle Hamburg musste Torwart Jens Vortmann mit einem Magen-Darm-Infekt passen. Dafür rückte der erst 16 Jahre alte HSVH-Jugendkeeper Finn Luca Gründel als jüngster Spieler der Vereinsgeschichte in den Spieltagskader. Stammtorwart Bitter ist mit 39 Jahren mehr als doppelt so alt wie der U-17-Nationalspieler. Auch Neuzugang Nicolai Theilinger stand erstmals nach seiner Knieverletzung im Kader, blieb aber wie Gründel ohne Einsatz.

„Das war heute mental schwer für uns. Wir wussten, dass wir der Favorit sind und waren dementsprechend etwas verkrampft“, sagte HSVH-Coach Torsten Jansen. Dass der punktlose Tabellenletzte mit dem Rücken zur Wand steht, wurde bereits in der Anfangsphase deutlich. Minden versuchte sich mit einer aggressiven Deckung ins Spiel zu kämpfen, schoss dabei aber mit mehreren Zweiminutenstrafen über das Ziel hinaus. Beim HSVH sorgten Keeper Bitter und Valiullin direkt für einen Start nach Maß.

„Wir waren ein bisschen passiv in der Abwehr"

Während Bitter in der ersten Halbzeit zehn Paraden und eine starke Quote von über 41 Prozent lieferte, trieb der 2,05 Meter große Valiullin Minden aus dem Rückraum zur Verzweiflung. Nach einer zwischenzeitlichen Dreitoreführung durch Linksaußen Casper Mortensen (8:5/14.) verlor der HSVH jedoch den Zugriff in der Abwehr, leistete sich viele Fehlwürfe und technische Fehler. Die Gäste kämpften sich wieder heran, gingen fünf Minuten vor der Pause plötzlich in Führung (11:12/25.). „Wir waren ein bisschen passiv in der Abwehr. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser gemacht. Wir haben es geschafft, uns da wieder rauszukämpfen“, lobte Jansen.

Nach dem Seitenwechsel hielt Bitter den HSVH mehrfach im Spiel, parierte unter anderem einen freien Tempogegenstoß. Richtig laut wurde es, als Mortensen den Ball aus spitzem Winkel in den rechten Torwinkel warf (21:19/45.) und Minden mit einer Auszeit reagierte. Das Tabellenschlusslicht ließ sich jedoch nicht abschütteln, glich nach einem 3:0-Lauf schnell wieder aus (22:22/49.).

Handball: HSVH siegt in Hamburg

Anders als zum Ende der ersten Halbzeit zog sich der HSVH jedoch selbstständig wieder aus dem Loch heraus. „Ich hatte schon Schiss, dass wir mit einem engen Ergebnis in die Crunch-time gehen“, sagte Bitter. Die Angst war unbegründet. Erst stellte Valiullin den alten Dreitoreabstand wieder her (26:23/52.), dann peitschte der Russe die 3078 Fans mit ausgebreiteten Armen an.

Nachdem Mindens Joshua Thiele nach seiner dritten Zweiminutenstrafe die Rote Karte sah (53.), sorgte Valiullin fünf Minuten vor Schluss für die Vorentscheidung (28:23/55.). Schon Minuten vor dem Ende erhoben sich die Fans, sorgten für eine beeindruckende Lautstärke. Als beim Stand von 31:27 die Schlusssirene ertönte war es aber Valiullin, der am lautesten schrie. „Ich freue mich total, weil das heute ein Vierpunktespiel war“, jubelte der Matchwinner.

Tore HSVH: Valiullin 8, Mortensen 8, Tissier 3, Späth 2, Kleineidam 2, Forstbauer 2, Bergemann 2, Bauer 2, Andersen 1, Weller 1, Theilinger, Wullenweber, Gergtes.

Tore Minden: Grebenc 5, Pieczkowski 5, Janke 3, Darmoul 3, Urban 3, Thiele 3, Richtzenhain 2, Jukic 2, Staar, Zeitz, Korte, Meister, Schluroff.

Schiedsrichter: Schulze/Tönnies