Lasse Svan: "Mentaltraining ist wie Krafttraining"

Hamburg. Es gibt sechs Menschen auf dieser Welt, die im Handball alle wichtigen Titel gewonnen haben, die es zu gewinnen gibt: die deutsche Meisterschaft, die Champions League, die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft und Gold bei den Olympischen Spielen. Einer von ihnen ist Lasse Svan (38), der mit der SG Flensburg-Handewitt an diesem Sonntag (16 Uhr/Sky) beim Bundesligaaufsteiger HSV Hamburg antritt.

Der dänische Rechtsaußen, der seine Karriere nach 14 Jahren bei der SG im kommenden Sommer beenden wird, ist ein Superstar. Umso sympathischer ist die Art und Weise, wie er sich am Telefon meldet. „Hallo, hier ist Lasse“, sagt Svan mit einer Bescheidenheit, als würde er als A-Jugendspieler das erste Mal in die Flensburger Kabine stolpern.

Herr Svan, in der Bundesliga haben Sie schon drei Minuspunkte auf dem Konto, im Pokal sind Sie ausgeschieden, in der Champions League liegen sie mit einem Punkt auf dem letzten Platz Ihrer Gruppe. Es ist nicht der Saisonstart, den man von Flensburg erwartet hat…

Lasse Svan: Das stimmt. Es lief bisher nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Abgesehen von dem Pokalspiel in Erlangen waren es aber immer knappe Spiele, bei denen es nur um Kleinigkeiten geht. Wir müssen in den wichtigen Momenten effektiver werden, um diese Spiele für uns zu entscheidenden. Das Gute ist, dass wir am Sonntag die Möglichkeit zur Wiedergutmachung haben.

Wie haben Sie den HSV Hamburg bisher in der Saison wahrgenommen?

Svan: Ich nehme Hamburg sehr ernst und bin wirklich beeindruckt. Sie haben einen richtig guten Start hingelegt, auch im Pokal ein gutes Spiel gemacht. Ich erwarte, dass sie in dieser Saison viele starke Ergebnisse liefern werden, weil sie als Mannschaft sehr gut funktionieren. Das ist das Wichtigste im Handball.

Wie schaffen Sie es, sich jeden dritten Tag neu auf ein Spiel zu fokussieren?

Svan: Für mich persönlich ist das kein großes Thema, weil ich das seit vielen Jahren nicht anders kenne. Wir haben aber auch neue Spieler, für die es vielleicht eine Herausforderung ist, sich so kurz nach einem Spiel neu einzustellen. Man muss die Spiele nach der Analyse immer sofort weglegen und sich auf das nächste Spiel konzentrieren. Egal, ob man gewonnen oder verloren hat. Das ist einfacher zu sagen, als es wirklich ist. Es dann jeden dritten Tag aber auch zu machen, ist sehr schwer. Es fordert unglaublich viel, in drei Wettbewerben vorne dabei zu sein.

Sind mentale und körperliche Fitness im Spitzensport gleich wichtig?

Svan: Wir balancieren immer auf einem schmalen Grat zwischen Training und Regeneration. Wenn viele Spieler verletzt sind, müssen andere mehr spielen. Das ist physisch auch hart. Die mentale Aufgabe ist dann automatisch auch ein Thema. In den vergangenen Jahren haben wir es in Flensburg immer geschafft, mental stark zu sein.

Sie arbeiten seit acht Jahren als Mentalcoach, betreuen momentan Fußball-, Handball- und Golfprofis sowie eine Führungskraft eines dänischen Unternehmens. Wie hilft Ihnen das auch persönlich weiter?

Svan: Durch diesen Job habe ich die Grundlagen der mentalen Arbeit so im Griff, dass ich einen Weg für mich gefunden habe, wie ich meine Leistung am besten abrufen kann. Aber auch wenn ich mit meinen Klienten arbeite und sie irgendwann den Durchbruch schaffen, die Lösungen selbst zu erkennen, macht mir das unglaublich viel Spaß. Ich weiß, wie viel mir die Arbeit mit Mentaltrainern früher selbst gegeben hat.

Ist es überhaupt möglich, sich ohne mentales Training über so viele Jahre in der Weltspitze zu behaupten?

Svan: Möglich ist es, Mentaltraining ist kein Wundermittel für Erfolg. Ich vergleiche das aber immer mit dem Krafttraining. Das machen wir, um schneller und explosiver zu werden. Mentaltraining ist genau das gleiche, nur für den Kopf. Das hat überhaupt nichts mit irgendwelchen Psychologen oder mentalen Problemen zu tun. Es geht einfach darum, bestimmte Phasen und Situationen im Spiel besser zu bewältigen. Am Ende sind es vielleicht drei oder fünf Prozent, die man so rausholen kann. Auf dem Spielfeld könnte das der entscheidende Schritt sein, den man vor seinen Konkurrenten ist. Um über viele Jahre an der Spitze zu sein, muss man sich immer weiterentwickeln. Man kann sich nach einer guten Saison nicht zufrieden hinsetzen, sondern muss Entwicklungspotenziale suchen. Ich habe mir immer Bereiche gesucht, in denen ich besser werden wollte. Und dann habe ich steinhart daran gearbeitet. Der mentale Aspekt ist ein Bereich davon.

Ist es diese Gier nach Weiterentwicklung, die Sie immer noch antreibt?

Svan: Auf jeden Fall. Auch wenn das meine letzte Saison ist, lasse ich mich im Training immer noch von den jungen Leuten inspirieren. Die können neue, andere Sachen, die ich vielleicht noch nicht kann. Wenn ich finde, dass neue Sachen zu meinem Spiel passen könnten, probiere ich sie aus. Ich möchte immer etwas Neues lernen, immer besser werden und mich weiterentwickeln. So bin ich als Person. Dabei ist es egal, ob es nur noch für die letzten neun Monate oder für vierzehn Jahre ist.

Gibt es einen Bereich außerhalb des Handballs, in dem sie richtig schlecht sind?

Svan: Kochen kann ich nicht so gut. Ich habe es schon ein paar Mal probiert, aber meine Frau sagt, dass das nicht funktioniert. (lacht) Wenn ich aber alleine für meine Kinder koche, sind sie eigentlich ganz zufrieden. Grundsätzlich habe ich da aber sehr viel Entwicklungspotenzial. Vielleicht sollte ich nach der Karriere einen Kochkurs belegen.

Kochen kann auch Spaß machen. Aber wird Ihnen der Handball fehlen?

Svan: Schwer zu sagen. Ich habe viel von anderen gehört, die ihre Karriere schon beendet haben. Natürlich werde ich meine Mannschaftskollegen und die Stimmung in der Kabine vermissen. Das war ein Riesenteil von meinem Leben. Seitdem ich erwachsen bin, war ich immer nur Profihandballer. Es ist mein Alltag, immer mit 16 anderen Männern zusammen zu sein. Das wird im Sommer nicht mehr der Fall sein. Es wird ein anderes Leben. Momentan bin ich mir aber sehr sicher, dass es die richtige Entscheidung ist, aufzuhören. Wenn ich eine Entscheidung mit einem guten Bauchgefühl getroffen habe, werde ich sie nicht bereuen.

Was wünschen Sie sich zum Abschluss?

Svan: Der beste Abschluss für einen Spieler ist immer, wenn er sich in Flensburg mit einer Meisterschaft verabschieden kann. Natürlich wünsche ich mir das auch. Momentan geht es aber nicht darum, was im Mai oder Juni ist. Jetzt ist erst einmal wichtig, was im Oktober passiert. Wir haben genug zu tun.