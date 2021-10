DHB-Pokal: HSV Hamburg verpasst die Sensation

Hamburg. Finn Wullenweber lag mit dem Rücken auf dem Boden, blickte verzweifelt an die Hallendecke der Barclays Arena. Sein letzter Wurf touchierte noch die Latte, verfing sich danach aber im Fangnetz hinter dem Tor. Mit 28:29 (14:17) unterlag der HSV Hamburg (HSVH) den Füchsen Berlin in der zweiten DHB-Pokalrunde. Die Enttäuschung war auch wegen des erneut starken Auftritts greifbar, bester Werfer war Rückraumschütze Azat Valiullin mit neun Toren. „Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Zu den Ausfällen vor dem Spiel kamen dann noch mehr dazu. Wir haben das aber sehr gut kompensiert“, lobte HSVH-Coach Torsten Jansen.

Neben Tobias Schimmelbauer (Bauchmuskelverletzung) fiel kurzfristig auch Casper Mortensen wegen einer Entzündung am Kinn aus. „Ich hoffe, dass ich am Sonntag gegen Flensburg wieder fit bin“, sagte der Neuzugang vom FC Barcelona. Mit Jonas Gertges blieb Jansen somit nur ein Linksaußen.

DHB-Pokal: HSVH-Keeper Bitter parierte zwölf Würfe

Durch die Abwesenheit von Schimmelbauer musste Spielmacher Leif Tissier auf der ungewohnten Halbposition verteidigen. Keine leichte Aufgabe für das 1,83 Meter große Eigengewächs – zumal mit Berlins 1,94-Meter-Rückraumkante Fabian Wiede ein 84-maliger Nationalspieler auf ihn zukam.

Als die favorisierten Füchse nach einer ausgeglichenen Anfangsphase auf drei Tore davonzogen (6:9/13.), schien das Spiel des Bundesliga-Spitzenteams gegen den Aufsteiger den erwarteten Lauf zu nehmen. So leicht wollte sich der HSVH vor 1895 Zuschauern nicht geschlagen geben. HSVH-Keeper Johannes Bitter lief langsam heiß, parierte drei Würfe in Folge (insgesamt zwölf). Nachdem Tissier im direkten Gegenstoß den Ball ansatzlos zur 10:9-Führung (17.) versenkte, nahm Füchse-Coach Jaron Siewert entnervt eine Auszeit.

Niklas Weller trifft Füchse-Keeper im Gesicht: Rote Karte

Es dauerte allerdings keine zwei Minuten, bis die Euphorie in der Halle wieder komplett verflogen war. Nachdem Niklas Weller Füchse-Keeper Dejan Milosavljev beim Siebenmeter im Gesicht traf, sah der Kreisläufer die Rote Karte (18.). „Was ist das denn für eine Aktion?“, brüllte Siewert an der Seitenlinie. „Schon mal was von Fairplay gehört?“ Danach war der Spielfluss verloren, kurz vor der Pause warf Wiede die Gäste erneut mit drei Toren in Front (14:17/30.).

Zu Beginn der zweiten Halbzeit deckten die Füchse auf einmal in einer extrem offensiven 5-1-Variante, um Spielmacher Tissier einzuschränken. Das funktionierte nicht wirklich, nach fünf Minuten traf Rechtsaußen Frederik Bo Andersen zum Ausgleich (18:18/35.). Weil sich Jan Forstbauer nach Unwohlsein übergeben musste, verlor der HSVH dann auch noch seinen letzten Linkshänder im Rückraum. Trotzdem entwickelte sich zunehmend ein Pokalfight auf Augenhöhe. Kapitän Weller feuerte auf der Tribüne mit an, die Zuschauer wurden immer lauter – auch weil das Schiedsrichtergespann einige fragwürdige Entscheidungen traf. „Wir haben gekämpft wie sau“, sagte Trainer Jansen.

Hinten peitsche Torwart Bitter die Fans mit starken Paraden weiter nach an, vorne scheiterte Gertges aber kurz vor Schluss am starken Füchse-Torwart Milosavljev. Nachdem Nationalspieler Paul Drux in der Schlussminute zum 28:29 traf, blieben dem HSVH acht Sekunden und ein letzter Angriff. Doch Wullenweber fehlte das Glück.

Tore HSVH: Valiullin 9, Gertges 4, Tissier 3, Ossenkopp 3, Späth 2, Wullenweber 2, Bergemann 1, Forstbauer 1, Kleineidam 1, Andersen 1.

Tore Füchse: Lindberg 6, Drux 4, Matthes 4, Vujovic 3, Marsenic 3, Holm 2, Lichtlein 2, Koch 1, Kopljar, Morros, Chrintz, Langhoff.