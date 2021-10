DHB-Pokal: Hans Lindbergs Duell mit der Vergangenheit

Freut sich, alte Mitspieler wiederzusehen: Der dänische Rechtsaußen gastiert am Mittwochabend mit den Füchsen Berlin beim HSV Hamburg.

Hamburg. Hans Lindberg kämpft sich gerade durch den Berliner Stadtverkehr, als ihn das Abendblatt nach dem Training am Telefon erreicht. Der tägliche Wahnsinn auf den Straßen der Hauptstadt ist für den 40 Jahre alten Dänen nichts Neues. Ein komplett ungewohntes Gefühl dürfte es für ihn hingegen an diesem Mittwochabend (19 Uhr/Sky) werden, wenn er in der zweiten DHB-Pokalrunde mit den Füchsen Berlin auf den HSV Hamburg (HSVH) trifft.

Von 2007 bis 2016 spielte der Rechtsaußen für den HSV Handball, gewann mit dem Team 2011 die deutsche Meisterschaft und 2013 die Champions League. Sorge, in der Barclays Arena aus alter Gewohnheit in die falsche Kabine zu stolpern, hat Lindberg derweil nicht – obwohl er meint, es werde „ein wenig komisch, wenn ich die Halle dort betrete.“

Lindberg: „Wir müssen das Torhüterduell für uns entscheiden“

„Ich habe den Verein in den letzten Jahren immer verfolgt. In diesem Jahr habe ich fast jedes Spiel gesehen“, berichtet Lindberg, der nach der Insolvenz des HSV Handball nach Berlin wechselte. „Eine Mannschaft wie Hamburg gehört in die Bundesliga. Bis jetzt machen sie einen sehr starken Eindruck. Deshalb erwarten wir ein schweres Spiel“, sagt er.

Wenn Lindberg spricht, wird schnell deutlich, wie genau er die Entwicklung des Bundesligaaufsteigers verfolgt. Ungefragt zählt er Torhüterparaden und andere Statistiken der letzten Partien auf, lobt das Zusammenspiel von Mittelmann Leif Tissier und Kreisläufer Niklas Weller ebenso wie die gefährlichen Außenspieler. „Hamburg hat auch eine sehr starke Abwehr, dazu mit Jogi Bitter und Jens Vortmann zwei Torhüter, die auf einem sehr hohen Niveau halten. Wir müssen versuchen, das Torhüterduell für uns zu entscheiden“, sagt Lindberg.

Große Freude aufs Wiedersehen alter Mitspieler

Sein letztes Spiel für den HSV Handball bestritt er am 27. Dezember 2015. Der Insolvenzantrag war bereits eingereicht, als Hamburg, damals auf Platz vier, Frisch Auf Göppingen mit 36:24 aus der Arena warf. Danach warf die Liga den HSV Handball raus. Im Kader standen damals die beiden heutigen Keeper Bitter und Vortmann, dazu Linksaußen Casper Mortensen und der heutige HSVH-Jugendvorstand Stefan Schröder.

Mit Landsmann Mortensen und dem heutigen Co-Trainer Blazenko Lackovic habe er heute noch am meisten Kontakt, erzählt Lindberg. Aber auch auf das Wiedersehen mit Trainer Torsten Jansen, mit dem er jahrelang die Flügelzange bildete, freue er sich „riesig“. „Sie spielen mit einem sehr guten Tempo. Auch die taktische Finesse von Toto und Lac sieht man genau“, sagt Lindberg.

Nicht nur Handball, auch Mode im Kopf

Eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sei für ihn im Sommer keine Option gewesen. „Eine Rückkehr war für beide Seiten kein Thema“, sagt Lindberg, der sich mit Frau Jeanette und den Söhnen Aron und Carl-Philipp in Berlin heimisch fühlt. Der Weltmeister von 2019 steht mittlerweile mit 2547 Toren auf Platz vier der ewigen HBL-Statistik.

Lindberg ist reifer geworden, längst bestimmt nicht mehr nur der Handball sein Leben. Vor einem Jahr gründete er mit einem Freund das Modelabel „re do copenhagen“, das sich auf Recycling-Kleidung spezialisiert hat. „Ich habe mich schon seit Ewigkeiten für Mode interessiert. Die Firma ist jetzt wie ein kleines Kind von mir“, sagt Lindberg, der im Onlineshop selbst als Model herhält. „Wenn wir uns bei Zoom-Meetings sehen, höre ich häufig mehr zu, als ich spreche. Mir macht es Spaß, da jeden Tag etwas Neues zu lernen und nicht nur Handball im Kopf zu haben“, sagt er.

Sein Vertrag bei den Füchsen läuft im Sommer aus, danach gebe es „verschiedene Möglichkeiten“. „Es ist aber natürlich auch ein Thema, noch weiter zu spielen. Ich fühle mich fit und merke nicht, dass ich schon 40 Jahre alt bin. Ich freue mich auf jedes Training und jedes Spiel“, sagt Lindberg. Und ganz besonders auf die alten Kollegen.

Rückraumspieler Dominik Axmann (22) fällt gegen Berlin wegen erneuten Fußproblemen ebenso aus wie Linksaußen Tobias Schimmelbauer (34/Bauchmuskelverletzung). Die HBL hat derweil die HSVH-Spiele beim HC Erlangen (14. November) und gegen den TBV Lemgo (18. November, Sporthalle Hamburg) terminiert.