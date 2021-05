HSVH erleidet schweren Aufstiegsdämpfer: Jansen sauer auf Keeper

Hamburg. Nach der Schlusssirene stand Niklas Weller wie versteinert am Mittelkreis der q.beyond Arena. Sein leerer Blick ging in Richtung der Spieler des TuS Ferndorf, die jubelnd im Kreis umhersprangen. Torhüter Jens Vortmann blickte beschämt auf den Boden – es war ihm nicht zu verdenken. Nach der bitteren 27:30 (16:15)-Heimpleite verpasste der HSV Hamburg (HSVH) sieben Spieltage vor Schluss einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Finn Wullenweber war mit sieben Toren bester HSVH-Schütze.

„27 Tore sind okay. Trotzdem haben wir vorne viele freie Würfe nicht getroffen. Hinten standen wir oft zu flach und haben dann das Eins-gegen-eins verloren“, kritisierte Trainer Torsten Jansen.

Zittert der HSVH vor dem Aufstieg?

Der HSVH verpasste somit, sich an der Tabellenspitze abzusetzen. Die direkten Konkurrenten TuS N-Lübbecke (22:20 gegen Hamm) und VfL Gummersbach (31:25 gegen Bietigheim) rückten wieder näher. Der Aufstiegsendspurt wird immer mehr zum Nervenspiel.

Überraschenderweise hatte sich der HSVH-Coach neben Jens Vortmann für einen neuen Torhüter entschieden. Den beim 34:27-Erfolg in Emsdetten mit nur einer Parade schwachen Jonas Maier ersetzte Marcel Kokoszka. Für das Eigengewächs war es die erste Kadernominierung seit dem 5. Februar. Beim 27:23-Sieg im Hinspiel hatte Kokoszka den HSVH nach zwischenzeitlichem Fünftorerückstand mit einer starken Quote von 38 Prozent zurück ins Spiel geholt.



Spielmacher Leif Tissier, der am Mittwochabend umgeknickt war, konnte mit einer Schiene am linken Sprunggelenk von Beginn an spielen. Rückraumschütze Jan Forstbauer saß mit muskulären Problemen im Oberschenkel zwar auf der Bank, konnte aber nicht eingreifen. Für ihn spielte Winterneuzugang Jannik Hausmann im rechten Rückraum.

HSVH-Keeper Vortmann entnervt auf die Bank

Der Forstbauer-Ersatz kam nur holprig ins Spiel, leistete sich einen Fehlwurf und einen Pass ins Aus. Nachdem Tissier die Führung bei einem Gegenstoß freistehend verpasste, war es erneut Hausmann, der dem Ferndorfer Andreas Bornemann in den Wurfarm griff und zusätzlich zum Gegentor eine Zweiminutenstrafe kassierte (4:5/9.).

Auch danach bewies Ferndorf insbesondere in der aggressiven Deckung, dass es trotz seines Tabellenplatzes nicht zu den Abstiegskandidaten der Liga zählt. Offensiv agierten die Gäste mit schnellen Pässen im Rückraum, erarbeiteten sich immer wieder gute Wurfoptionen und einen stabilen Zweitorevorsprung (7:9/18.).

Verbissen geführte Duell zwischen dem HSVH und Ferndorf: Philipp Bauer mit Branimir Koloper.

Foto: LeonieHorky / WITTERS

„Auf jetzt, Männer, kommt!“, brüllte HSVH-Rechtsaußen Thies Bergemann in Richtung seiner Teamkollegen. Als erneut ein Ferndorfer Rückraumgeschoss an Jens Vortmann vorbei ins Netz rauschte (11:13/24.), musste der HSVH-Keeper entnervt auf der Ersatzbank Platz nehmen. Für ihn bekam erstmals Kokoszka die Chance, bis zur Halbzeit aber auch keine Hand an den Ball.

HSVH-Trainer Jansen sauer auf Torhüter

Danach bekam der HSVH besseren Zugriff, provozierte zwei Ferndorfer Ballverluste und fand plötzlich ins Tempospiel. Zwei Gegenstöße durch Tobias Schimmelbauer und Dominik Axmann später stand auf einmal eine Hamburger Führung auf der Anzeigetafel (14:13/26.). Mit einem knappen 16:15-Vorsprung und der Erkenntnis, dass Ferndorf ein anderes Kaliber als die letzten Gegner ist, ging es in die Kabine.



Nach der Pause blieb das Spiel hart umkämpft – und der HSVH auf der Torwartposition weitestgehend ohne Wirkung. Gegen den harmlosen TV Emsdetten konnte dem HSVH die schwache Leistung seiner Keeper (insgesamt nur vier Paraden) nichts anhaben – gegen Ferndorf war dies anders. Als Jansen nach dem Spiel gefragt wurde, was er von der Torhüterleistung hielt, antwortete er schmallippig: „Was soll ich dazu sagen?“

HSVH-Trainer Torsten Jansen konnte die Leistung seiner Torhüter nicht fassen.

Foto: Witters

HSVH offenbarte ungewohnte Probleme

Rund zehn Minuten nach Wiederbeginn konnte Schimmelbauer einen Gegenstoß zur Zweitoreführung verwandeln (21:19/41.). Absetzen konnte sich der HSVH aber nicht – auch weil Bergemann, als er den Gegenspieler nach einem Foul zu lange festhielt, eine unnötige Zweiminutenstrafe sah. Stattdessen ging Ferndorf nach einem Hamburger Ballverlust erneut in Führung (22:23/48.).

Beim HSVH funktionierte insbesondere die zuletzt starke Achse aus Spielmacher Tissier und Kreisläufer Weller nicht. Auch das Spiel über Außen war fast nicht existent, stellte ein Pressevertreter nach dem Spiel fest. „Ja“, lautete Jansens Antwort. Zu allem Überfluss verletzte sich Dominik Axmann bei einem Wurfversuch an der Hand.

Mehr zum Thema:

Als Ferndorf dem HSVH den Schneid abkaufte

Rund fünf Minuten vor Schluss setzte sich Ferndorf per Siebenmeter erstmals auf drei Tore ab (23:26/55.). Als Gäste-Torwart Tim-Dominik Hottgenroth drei Minuten vor Schluss einen freien Gegenstoß von Schimmelbauer hielt, war die Vorentscheidung gefallen. Kurz vor Schluss setzte der schwache Hausmann seiner (Nicht)-Leistung mit einer sinnlosen Zweiminutenstrafe die Krone auf. „Wir hatten kaum Torgefahr aus dem Rückraum, alles hing bei Wullenweber. Aus den anderen Aktionen, die wir kreiert haben, machen wir zu wenig“, schimpfte Jansen.

Nach dem 27:30-Endstand brüllte Ferndorf seine Freude hinaus, Weller trat frustriert gegen den Torpfosten. „Wer wissen will, warum wir heute verloren haben, muss auf die Statistik gucken“, sagte HSVH-Kapitän Lukas Ossenkopp. Am Ende hatte Vortmann lediglich drei mickrige Paraden auf dem Konto, Kokoszka nicht eine einzige. „Ich will keine Kritik äußern. Aber wenn du in zwei Spielen sechs Paraden hast, gewinnst du keinen Blumentopf“, klagte Ossenkopp. Er hatte recht.