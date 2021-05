Machtdemonstration: HSV Hamburg lässt Emsdetten keine Chance

Hamburg. Leif Tissier und Co. waren nach dem souveränen 34:27-Auswärtssieg beim abstiegsbedrohten TV Emsdetten längst unter der Dusche, als endlich das Ergebnis aus Lübeck eintrudelte. Mit 30:33 hatte der TuS N-Lübbecke, Aufstiegskonkurrent der Zweitligahandballer des HSV Hamburg (HSVH), überraschend beim VfL Lübeck-Schwartau verloren. Der HSVH setzte sich im Aufstiegsrennen somit weiter ab.

Kreisläufer Niklas Weller war mit acht Toren bester Hamburger Schütze. „Ich bin sehr zufrieden. Das war ein sehr schweres Spiel, auch wenn das Ergebnis das am Ende nicht widergibt“, lobte HSVH-Coach Torsten Jansen.

HSV Hamburg setzt sich kontinuierlich ab

Der Tabellenführer verteidigte von der ersten Minute an giftig, ließ kaum gute Wurfpositionen zu. Im Angriff setzte der HSVH häufig zu Eins-gegen-eins Situationen an, Emsdettens Deckung wirkte behäbig. Bis Mitte der ersten Halbzeit setzte sich der HSVH kontinuierlich ab, immer wieder stach HSVH-Spielmacher Tissier mit schnellen Schritten durch die löchrige Deckung. Die Hamburger Siebentoreführung zwang die Gastgeber in eine frühe Auszeit (10:3/15.).

Sie half nicht. Keine fünf Minuten später, Tissier hatte gerade per Dreher zum 15:6 getroffen, unterbrach TVE-Coach Peter Portengen das Spiel erneut. Auch wenn der Hamburger Vorsprung bis zur Halbzeit (20:12) nicht weiter anwuchs, war es eine Machtdemonstration. Exemplarisch, dass HSVH-Keeper Jens Vortmann bis zur Pause nur drei Bälle parieren musste, um einen acht Tore großen Vorsprung herauszuspielen.

HSV Hamburg spart seine Kräfte

„Kommt Männer, 30 Minuten Vollgas. Wir lassen nicht ein Prozent nach“, brüllte HSVH-Kreisläufer Niklas Weller vor Beginn des zweiten Durchgangs. Das Spiel war aber längst entschieden, der HSVH verwaltete die Führung im Stil einer Spitzenmannschaft (28:19/44.).

Obwohl Jansen in der zweiten Halbzeit wie zuletzt gegen den Wilhelmshavener HV munter durchwechselte, kam Emsdetten nicht mehr entscheidend heran. Der HSVH sparte seine Kräfte, in der Schlusssekunde war es Linksaußen Jonas Gertges, der zum 34:27-Endstand traf. „Insbesondere in der ersten Halbzeit haben wir es überragend gespielt. Gute Abwehr, super Tempospiel – da hat viel funktioniert“, sagte Jansen.