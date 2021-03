HSV Hamburg verpflichtet nächsten Bundesliga-Profi

Hamburg. Am Sonntagabend hatte sich Sebastian Frecke noch bedeckt gehalten. „Wir befinden uns in Gesprächen. Noch ist aber nichts offiziell“, sagte der Geschäftsführer des HSV Hamburg (HSVH) angesprochen auf den bevorstehenden Transfer von Nicolai Theilinger (29). Dass der Linkshänder am darauffolgenden Morgen bereits für den Medizincheck nach Hamburg reisen sollte, stand da längst fest.

Theilinger unterschreibt einen Zweijahresvertrag

Am Dienstagvormittag machte der Tabellenführer der 2. Handball-Bundesliga den Transfer des Rückraumrechten schließlich auch offiziell. Der erfahrene Linkshänder wechselt im Sommer von Erstligist Frisch auf Göppingen zum HSVH. Theilinger unterschrieb am Montag einen ligaunabhängigen Zweijahresvertrag.

„Ich bin super glücklich mit der Entscheidung, dass ich jetzt nach Hamburg wechseln werde. Ich war schon ein paar Mal in Hamburg und habe bislang auch sonst nur Positives gehört. Sowohl über die Stadt als auch über die Mannschaft“, sagt der gebürtige Schwabe. Theilinger kommt mit der Erfahrung von 153 Erst- und 105 Zweitligaspielen nach Hamburg. Unter Ex-Bundestrainer Christian Prokop absolvierte er im März 2017 zudem zwei A-Länderspiele.

Der 1,93 m große und 101 kg schwere Athlet soll den HSVH nicht nur offensiv, sondern auch defensiv auf der Halbposition verstärken. „Ich habe richtig Bock auf eins gegen eins und kämpfe gerne gegen die Kreisläufer. Ich kann auch gut einstecken und mag das körperliche Spiel“, sagt er.

HSVH-Zugang hat besondere Beziehung zu Forstbauer

Eine besondere Beziehung hat Theilinger zu seinem künftigen Positionspartner Jan Forstbauer (28). Die beiden gebürtigen Schwaben stammen aus derselben Region, in der Jugend trafen sie im Kampf um die Süddeutsche Meisterschaft regelmäßig aufeinander. „Ich hoffe, der Stachel sitzt nicht mehr zu tief, weil wir mit dem VfL Pfullingen gewonnen haben und Forsti nur Vize-Meister geworden ist“, witzelt Theilinger.