Ex-Nationalspieler Späth vor Wechsel zum HSV Hamburg

Hamburg. Sebastian Frecke versuchte erst gar nicht, der Frage auszuweichen. „Ja, wir befinden uns zurzeit in Gesprächen und haben durchaus Interesse an ihm“, bestätigte der Geschäftsführer des HSV Hamburg (HSVH) am Montag die laufenden Verhandlungen mit Kreisläufer Manuel Späth (35).

Zunächst hatte die „Stuttgarter Zeitung“ über den möglichen Wechsel vom portugiesischen Champions-League-Teilnehmer FC Porto zum HSVH berichtet. Neben der Offerte des aktuellen Zweitliga-Tabellenführers aus Hamburg liegen dem 40-fachen Nationalspieler mindestens drei schriftliche Angebote weiterer Clubs vor.

Späths Vertrag beim FC Porto beinhaltet eine Ausstiegsklausel

„Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende der Woche, spätestens aber im Laufe der nächsten Woche eine Entscheidung haben werden“, sagt Frecke. Späths Vertrag beim FC Porto (bis Sommer 2022) beinhaltet eine Ausstiegsklausel. Als Frecke vor mehreren Wochen von der Klausel erfuhr, suchte er den Kontakt zu Späth.

Obwohl auch der FC Porto ein Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht hat, wird der 2,00 Meter große Athlet die Ausstiegsoption nach Abendblatt-Informationen bis zum Fristende am 2. April ziehen. Neben weiteren deutschen und einem französischen Erstligisten haben auch die portugiesischen Hauptstadtclubs Benfica und Sporting Lissabon Interesse an Späth.

Der 35-Jährige ist trotz seines Alters so gut wie nie verletzt

Da der 35-Jährige trotz seines Alters so gut wie nie verletzt ist, ist er für den HSVH hochinteressant. Späth absolvierte in seiner Zeit bei Frisch Auf Göppingen (2006–2017) und beim TVB Stuttgart (2017–2020) insgesamt 469 Bundesligapartien. In 14 Erstligajahren verpasste er gerade einmal zwei Spiele – wegen der Geburten seiner beiden Töchter.

Aus seiner Zeit in Stuttgart kennt Späth noch den aktuellen HSVH-Linksaußen Tobias Schimmelbauer (33) und Nationaltorhüter Johannes Bitter (38), dessen Wechsel im Sommer bereits perfekt ist. „Er hat eine große Erfahrung, die unserer jungen Mannschaft sehr helfen würde“, sagt Frecke, der sich zuvor bei Bitter nach Späth erkundigt hatte.

Auch weil Späths Bremer Berater beste Kontakte an die Elbe pflegt, spricht neben familiären Gründen zurzeit vieles für den Wechsel. In das Mannschaftsgefüge scheint der routinierte Abwehrspezialist zudem perfekt zu passen. Mit seiner Erfahrung könnte Späth HSVH-Kreisläufer Niklas Weller (27) optimal unterstützen.

( bron )