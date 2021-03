Handball: HSV Hamburg wirft sich in Dormagen dem Aufstieg entgegen

Hamburg. Lukas Ossenkopp riss die Arme nach oben, die Ersatzspieler brüllten ihre Freude heraus. Nur Leif Tissier war nach dem 27:24 (12:11)-Auswärtssieg beim TSV Bayer Dormagen am Freitagabend zu erschöpft, um seiner Freude körperlich Ausdruck zu verleihen. Mit dem Sieg baute der HSV Hamburg (HSVH) seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der 2. Handball-Bundesliga vorerst auf sechs Punkte aus.

Die beiden Aufstiegskonkurrenten TuS N-Lübbecke und VfL Gummersbach können an diesem Sonnabendabend jedoch wieder auf vier Punkte verkürzen. Im rheinischen Dormagen waren Niklas Weller, Dominik Axmann und Tissier mit jeweils fünf Toren beste Hamburger Werfer. Für den HSVH war es das 15. Spiel in Folge ohne Niederlage.

Dormagen sieht gegen HSV Hamburg früh Rot

Wie erwartet musste HSVH-Trainer Torsten Jansen auf den etatmäßigen Rückraumrechten Jan Forstbauer (Hexenschuss) verzichten. Für ihn rückte Jannik Hausmann in die Startformation. Es waren keine fünf Minuten gespielt, da wurde es das erste Mal hitzig. Dormagens Alexander Senden schlug Philipp Bauer aus vollem Lauf ins Gesicht – und sah den Rest der Partie nach der frühen Roten Karte (5.) von der Tribüne aus.

Hinten war die Hamburger Deckung von Beginn an wach, vorne versenkte Kreisläufer Weller bereits seinen zweiten Siebenmeter zur Zweitoreführung (5:3/12.) Wenn der HSVH über den schnellen Antritt von Tissier ins Tempospiel kam, konnte Dormagens Abwehr nur mühsam folgen.

Zehn Minuten vor der Halbzeitpause kam das Hamburger Spiel jedoch ins Stocken. Erst scheiterte Weller zum zweiten Mal in Folge von der Siebenmeterlinie, dann ging Dormagen sogar in Führung (8:9/23.). Der Tabellenführer ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken. Weller stellte nach einer starken Parade von HSVH-Torwart Jens Vortmann (insgesamt sechs Paraden) die alte Zweitoreführung wieder her (12:10/29.), zur Pause stand ein knapper 12:11-Vorsprung.

Hamburgs Trainer Jansen diskutiert mit Dormagens Bank

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft, kein Team konnte sich entscheidend absetzen. Während zu Beginn der ersten Halbzeit noch Bauer hart im Gesicht getroffen wurde, erwischte es zum Start des zweiten Durchgangs Tissier. Dormagens Übeltäter Ante Grbavac durfte sich zwei Minuten lang auf der Strafbank beruhigen (39.). Trainer Jansen stritt lautstark mit Dormagens Ersatzspielern, HSVH-Physiotherapeutin Christina Dressel versorgte Tissier mit einem Kühlkissen.

Die Partie blieb hitzig, Rechtsaußen Thies Bergemann erhöhte den Vorsprung eiskalt auf drei Tore (18:15/44.). Dormagen gab nie auf, der HSVH behielt im Angriff jedoch die Ruhe eines Spitzenteams. Als Tissier fünf Minuten vor Schluss zurückkehrte und zur erstmaligen Viertoreführung traf, war die Entscheidung gefallen (24:20/55.). Nach einem Axmann-Siebenmeter zum 27:24 durfte am Ende gejubelt werden – wenn man noch konnte.