HSV Hamburg: Die Qualität in der „Crunchtime"

Hamburg. Am Mittwoch begann für die Zweitligahandballer des HSV Hamburg (HSVH) endlich die spielfreie Zeit. Bis zum offiziellen Vorbereitungsstart am 12. Januar gab Trainer Torsten Jansen seinen Spielern den Befehl zum Nichtstun. „Die Jungs haben es verdient, ein paar Tage abzuschalten, um mental und körperlich zu regenerieren. Das sollten sie jetzt auch mal tun“, sagte Jansen, nachdem der HSVH am Dienstagabend den neunten Sieg in Folge feierte. Obwohl den Hamburgern die Belastung von acht Spielen allein im Dezember anzumerken war, zeigten sie beim 26:24 über Rimpar am Ende erneut Nervenstärke.

13 Siege in 15 Spielen, 24:4 Punkte und Tabellenplatz eins vor dem großen VfL Gummersbach (22:2), der allerdings noch drei Nachholspiele zu absolvieren hat. So lautet die bisherige Bilanz einer Saison, in der kaum jemand den HSVH derart stark erwartet hatte.

Starke Last-minute-Bilanz der HSV-Handballer

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Hamburger vier ihrer sieben Heimsiege erst in der Schlussminute perfekt machten. Beim 27:26 gegen Fürstenfeldbruck warf Leif Tissier (21) zwölf Sekunden vor Schluss alle Zweifel beiseite, beim 23:22 gegen Emsdetten hielt Torwart Jonas Maier (26) in der buchstäblich letzten Sekunde den Sieg fest, beim 29:27 über Dessau-Roßlau machte wiederum Thies Bergemann (24) fünf Sekunden vor Ende alles klar – und auch gegen Rimpar hätte sich niemand über ein Unentschieden beschweren dürfen.

Das mag man einerseits, wie Trainer Jansen, als Glück interpretieren: „Wir haben das eine oder andere Spiel glücklich gewonnen. Das kann in der Rückrunde auch mal gegen uns ausfallen, da bin ich Realist“ – oder andererseits, wie im Falle von Spielmacher Tissier, als Stärke deuten: „Es ist auch eine Qualität, die schlechten Spiele zu gewinnen.“ Auf die Frage, ob es nicht eine Spitzenmannschaft auszeichne, auch knappe Spiele zu gewinnen, wollte Jansen nicht wirklich antworten. „Wenn wir das nach dem letzten Spieltag auch noch so sagen können, werde ich das Wort Spitzenmannschaft gerne in den Mund nehmen“, sagte er.

Das nächste Zweitligaspiel bestreitet der HSVH erst wieder am 5. Februar gegen den HC Elbflorenz. Während der Ball vorerst ruht, geht die Arbeit auf der Geschäftsstelle weiter. Am Mittwoch verkündete der HSVH die Ausweitung der bisherigen Kooperation mit Drittligist HG Hamburg-Barmbek. So könne man Nachwuchsspielern, die es nicht in den HSVH-Profikader schaffen, zukünftig die Möglichkeit bieten, Spielpraxis zu sammeln. Bereits heute haben Pelle Fick (20) und Jan Kleineidam (22) ein Doppelspielrecht.