HSV Hamburg nach neunten Sieg in Folge Tabellenführer

Hamburg. Der Handball Sport Verein Hamburg (HSVH) hat seine Siegesserie in der 2. Bundesliga fortgesetzt. Beim 26:24 (12:11)-Erfolg gegen den Tabellenzehnten DJK Rimpar Wölfe aus Würzburg musste aber bis zur letzten Minuten um den neunten Sieg in Folge gezittert werden. Mit jetzt 26:4 Punkten bleibt der HSVH über die anstehende WM-Pause bis mindestens Anfang Februar Tabellenführer vor dem VfL Gummersbach (22:2).

Die ersten beiden Clubs steigen in die Bundesliga auf. Mit sechs Toren, darunter vier sicher verwandelte Siebenmeter, war Dominik Axmann der treffsicherste Hamburger Werfer, Spielmacher Leif Tissier erzielte fünf Tore.

„Da war heute natürlich auch eine Menge Glück dabei. Man hat gemerkt, dass im Angriff die geistige Frische fehlte“, sagte HSVH-Trainer Torsten Jansen. Das Spiel gegen Rimpar war bereits das achte in diesem Monat. „Wir haben in den vergangenen Wochen kaum trainiert, immer nur Abschlusstraining und Regeneration. Für viele der Jungs war dieser Rhythmus noch ungewohnt“, ergänzte Jansen.

Hamburger Torhüter hielten in der ersten Halbzeit keinen Ball

Im letzten Spiel vor der Saisonunterbrechung musste der HSVH erneut auf Kreisläufer Niklas Weller (Schleimbeutelentzündung am Ellenbogen) verzichten. Für ihn begann wie beim 30:24-Sieg am Sonnabend in Eisenach Youngster Thore Feit (18) am Kreis. Gleich zu Beginn warf der HSVH einem Drei-Tore-Rückstand (0:3/6.) hinterher, glich jedoch durch Tissier (6./9.) und Jan Forstbauer (8.) aus.

Unter den Augen des ehemaligen HSVH-Vizepräsidenten und jetzigen Trainers der Rhein-Neckar Löwen, Martin Schwalb, entwickelte sich in der Folge ein ausgeglichenes Spiel. Weller-Ersatz Feit fand gegen die physisch starke Rimparer Deckung keine Mittel, sodass der HSVH meist nur aus dem Rückraum gefährlich wurde. Insgesamt fehlte bis zur Halbzeit der offensive Spielwitz, Tobias Schimmelbauer und Thies Bergemann blieben auf den Außenpositionen fast ohne Wurfversuche. Obwohl den HSVH-Torhütern Jonas Maier und Marcel Kokoszka im ersten Durchgang keine einzige Parade gelang, schafften es auch die Würzburger nicht, sich abzusetzen. Kurz vor der Halbzeitsirene war es Forstbauer, der die Hamburger aus dem Rückraum mit 12:11 wieder in Führung warf.

Erst in der Schlussphase gelang dem HSCV Zwei-Tore-Führung

Auch nachdem sich Rimpar in der 32. Minute gleich zwei Zeitstrafen einhandelte, schaffte es der HSVH nicht, sich auf ein paar Tore abzusetzen (13:13/35.). Die Hamburger wirkten unkonzentriert, die aggressive Gäste-Abwehr unterband ein flüssiges Angriffsspiel. „Wir wussten, dass Rimpar die beste Abwehr der Liga hat. Wir sind im Angriff nicht ins Tempo gekommen und haben zu viel parallel gespielt“, sagte Spielmacher Philipp Bauer.

Zehn Minuten vor Schluss hielt Kokoszka (insgesamt fünf Paraden) einen Siebenmeter (51.), sodass der HSVH im Anschluss per Konter erstmals mit zwei Toren in Führung gehen konnte (22:20/53.). Obwohl Kapitän Lukas Ossenkopp kurz vor Schluss eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte, hielten die Hamburger den Vorsprung. Jonas Gertges traf eine Sekunde vor Schluss zum Endstand von 26:24, gab damit das Startsignal zum kollektiven Jubeln.