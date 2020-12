Wird Wellers Sportverbot kurzfristig aufgehoben?

Hamburg. Im letzten Spiel des Jahres kann der HSV Hamburg heute (20 Uhr, Sportdeutschland.tv) gegen die Rimpar Wölfe schon mit einem Unentschieden seine Tabellenführung in der 2. Handball-Bundesliga verteidigen.

Forstbauer kann spielen, Weller vielleicht

Gegen den Tabellenneunten droht nur Kreisläufer Niklas Weller auszufallen. Der 27-Jährige erhielt gegen seine Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen Antibiotika und ein vorläufiges Sportverbot. Sein Einsatz entscheidet sich kurz vor Anwurf.

Der Rückraumrechte Jan Forstbauer (28) erlitt dagegen beim 30:24-Sieg in Eisenach nicht den befürchteten erneuten Nasenbeinbruch. Er kann spielen.

Spielplan soll durchgezogen werden

Trotz zahlreicher Corona-Verlegungen in der 1. und 2. Bundesliga will Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann am Spielplan festhalten. Die finanzielle Lage sei bei allen Clubs angespannt, akut sei aber keiner in Gefahr, sagte Bohmann.

In der Ersten Liga mussten bislang 13 Spiele verlegt werden, im Unterbau 33.