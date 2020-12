Warum sich der HSV Hamburg zum Aufstiegsfavoriten mausert

Eisenach. Torsten Jansen (44) ist wahrlich kein Mensch, der zu Ekstase neigt. Kaum etwas liegt dem Trainer des HSV Hamburg (HSVH) ferner, als seine Mannschaft mit leidenschaftlichen Lobeshymnen in den handballerischen Himmel zu heben. Und so genügten ihm am Sonnabendabend zwei Wörter, um den 30:24 (11:9)-Erfolg beim ThSV Eisenach in typischer Jansen-Manier zusammenzufassen. „Alles top“, lautete das staubtrockene Fazit zum achten Sieg in Folge.

Der HSVH steht mit 24:4 Punkten weiterhin auf dem ersten Platz der 2. Handballbundesliga, Verfolger Gummersbach (22:2) hat allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen.

Trotz des kurzfristigen Ausfalls von Kreisläufer Niklas Weller (Schleimbeutelentzündung am Ellenbogen) traten die Hamburger im Stile einer Spitzenmannschaft auf. „Das haben wir heute gut gemacht. Nach dem Ausfall von Niklas haben alle heute noch einmal ein paar Prozent mehr gegeben“, lobte Jansen.

Aufstieg? HSV Hamburg stärker als erwartet

Die HSVH-Verantwortlichen bemühen sich weiter, die hohen Erwartungen zu bremsen. Als Jansen Anfang Oktober nach dem Saisonziel gefragt wurde, sprach er noch vom oberen Tabellendrittel – mittlerweile muss der HSVH anerkennen, dass die Mannschaft um den Aufstieg mitspielen wird. Auch in Eisenach bewies das Team einmal mehr, dass es Ausfälle einzelner Schlüsselspieler kompensieren kann. Erst drei Wochen zuvor hatte sich der Rückraumrechte Jan Forstbauer (28) beim Auswärtsspiel in Wilhelmshaven einen Nasenbeinbruch zugezogen.

Damals verpflichtete der HSVH kurzfristig den erstligaerfahrenen Jannik Hausmann (26) als Ersatz. Dank des breiten Kaders konnten die Hamburger trotz Forstbauers Fehlens sowohl gegen Emsdetten (23:22) als auch gegen Dormagen (32:26) gewinnen. Forstbauer droht nun jedoch erneut auszufallen, in Eisenach traf ihn Teamkollege Philipp Bauer abermals unglücklich an der Nase. Ob Forstbauer am Dienstag in der Sporthalle Hamburg gegen die DJK Rimpar Wölfe (20 Uhr, sportdeutschland.tv) auflaufen kann, entscheidet der Arztbesuch am Montag. Auch Niklas Wellers Einsatz bleibt fraglich.

Warum der HSV Hamburg die Liga dominiert

Neben der beweglichen Deckung zählen in dieser Saison die Torhüter Jonas Maier (26) und Marcel Kokoszka (21) zu den defensiven Erfolgsgaranten. Maier hielt in Eisenach zehn Bälle, darunter viele freie Würfe. Bis Mitte der ersten Halbzeit ließ der HSVH nur drei Gegentore zu, obwohl Kapitän Lukas Ossenkopp (neben Philipp Bauer mit fünf Toren bester Werfer) im Mittelblock auf Weller verzichten musste. Ossenkopp und Weller spielen bereits seit Drittligazeiten zusammen, mittlerweile zählt das Duo wegen seiner guten Abstimmung zu den besten Mittelblocks der Liga.

Im Angriff überragte erneut Spielmacher Leif Tissier (21). „In den vergangenen beiden Spielen haben wir nach Führungen auch mal nachgelassen. Heute haben wir die Spannung aber immer weiter aufgebaut“, sagte Tissier. In der laufenden Saison erzielte er bereits 70 Tore aus dem Feld – so viele wie kein anderer Spieler in der Liga. Neben drei eigenen Treffern bereitete er auch in Eisenach zahlreiche Tore vor. Insbesondere in der zweiten Halbzeit provozierte Tissier mit schnellen Antritten allein drei Siebenmeter. „Ich habe Leif ziemlich stark gesehen, insbesondere im Eins-gegen-eins. Es ist immer schwierig, einen Spieler herauszuheben. Aber er hat das sehr überzeugend gemacht“, lobte Jansen.

Welchen Anteil Jansen am HSVH-Höhenflug hat

Tissier steht wie kein anderer Spieler für die stetige Entwicklung der jungen Mannschaft. Neben dem 21-Jährigen, dem längst der Schritt in die Erste Liga zugetraut wird, machten auch Jan Kleineidam (22), Pelle Fick (20) und Dominik Axmann (21) in dieser Saison entscheidende Entwicklungsschritte. Alle Youngster legten im Sommer mehrere Kilogramm Muskelmasse zu, verbesserten damit ihre offensive Durchschlagskraft. Für die spielerische Entwicklung ist in erster Linie Trainer Jansen verantwortlich. Der 44-Jährige kennt den Mannschaftskern seit Jahren, mit Tissier, Axmann oder Kokoszka arbeitete er bereits zu A-Jugend-Zeiten zusammen.

Torsten "Toto" Jansen gilt als Talentschleifer.

Foto: Witters

Nachdem sich der HSVH in den vorherigen Spielen immer wieder kleine Schwächephasen leistete, beeindruckte die Mannschaft in Eisenach in erster Linie mit Konstanz. „Ich habe ihnen gesagt, dass die in der zweiten Halbzeit richtig Gas geben sollen. Und das haben sie dann auch gemacht. Wir haben das am Ende, und das soll sich überhaupt nicht überheblich anhören, wirklich souverän runtergespielt“, sagte Jansen. Einzig die Überzahlsituationen müsse sein Team noch besser lösen.

Der HSV Hamburg zählt neben dem VfL Gummersbach (2.) und TuS N-Lübbecke (3.) längst zu den Aufstiegsfavoriten. Dank der Siegesserie strotzt das Team zudem vor Selbstvertrauen. In Ferndorf lag der HSVH bereits mit fünf Toren zurück (12:17), zeigte beim 27:23-Erfolg letztendlich jedoch eine beeindruckende Moral.

Profitiert HSVH von eigenen Corona-Fällen?

Zudem könnte der HSVH in den nächsten Monaten von den bisherigen Corona-Fällen im Verein profitieren. Kein anderer Zweitligist hatte zu Saisonbeginn derart viele Fälle zu beklagen wie die Hamburger. Mittlerweile hat ein Großteil des Teams die Infektion hinter sich, eine erneute Ansteckung gilt als eher unwahrscheinlich.

Was zunächst als Wettbewerbsnachteil erschien, könnte sich im weiteren Saisonverlauf als Vorteil auswirken. Allein am vergangenen Wochenende mussten drei Ligaspiele wegen Corona-Infektionen kurzfristig abgesagt werden. Während die Verfolger aus Gummersbach und Lübbecke noch mehrere Partien nachholen müssen, haben die Hamburger ihre Nachholspiele bereits erfolgreich absolviert.

HSV Hamburg: So steht es um die Finanzen

Auch finanziell scheint ein Erstligaaufstieg trotz der Corona-Pandemie realisierbar. Im März steht für Geschäftsführer Sebastian Frecke das Lizenzierungsverfahren an. „Falls die Mannschaft sportlich weiter so erfolgreich ist, werden wir uns dem dann nicht in den Weg stellen und zweigleisig planen“, sagt Frecke über die Beantragung einer Erstligalizenz.

Trainer Jansen ist mitunter bemüht, die Mannschaft zu bremsen: „Die Jungs fragen mich schon nach dem Trainingsprogramm für Januar. Die wollen schon wieder trainieren“. Dennoch werden die HSVH-Akteure nach dem Spiel am Dienstagabend einige Tage regenerieren können. Insgesamt wird der HSVH dann allein im Dezember acht Spiele absolviert haben.

„Die Saison ist noch lang. Nach dem Spiel am Dienstag setzen wir uns erst mal alle zusammen und besprechen das weitere Vorgehen“, kündigte Jansen an. Spätestens dann dürfte auch der Aufstieg zum Thema werden.