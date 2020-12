HSV Handball: Zu Weihnachten die Tabellenführung

Hamburg. Torsten Jansen hatte am Mittwochabend gleich drei Gründe zum Feiern. Abgesehen von seinem 44. Geburtstag dürfte sich der Cheftrainer des HSV Hamburg (HSVH) am meisten über den 29:27 (17:14)-Sieg über den Dessau-Roßlauer HV und die damit verbundene Tabellenführung in der 2. Handball-Bundesliga gefreut haben.

Mit 22:4 Punkten haben die Hamburger die Spitzenposition vom VfL Gummersbach (20:2) übernommen, der allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen hat. Mit fünf Toren waren Kreisläufer Niklas Weller und Linksaußen Tobias Schimmelbauer die erfolgreichsten Werfer beim siebten Sieg des HSVH in Folge. Am Sonnabend (20 Uhr, Sportdeutschland.tv) gilt es nun beim ThSV Eisennach die Spitzenposition zu verteidigen.

Hamburger verspielen nach der Halbzeit Sechstoreführung

„In der Abwehr waren wir nach einem guten Start plötzlich zu passiv, haben uns damit selbst verunsichert“, sagte Jansen hinterher. „Wenn du dann eine Sechstoreführung (13:7/20. Minute) verspielt hast, ist es danach nicht so leicht, den Schalter wieder umzulegen. Das ist uns zum Glück Mitte der zweiten Halbzeit wieder gelungen.“

Der HSVH erwischte einen perfekten Start, jeder der ersten sechs Angriffe führte zu einem Treffer. Die Sachsen-Anhaltiner verteidigten deutlich zu passiv, sodass HSVH-Kapitän Lukas Ossenkopp bereits nach weniger als sechs Minuten per Siebenmeter zur Viertoreführung traf (6:2/6.). Auch die darauffolgende Auszeit von Gäste-Trainer Uwe Jungandreas verfehlte ihre Wirkung, weil der HSVH keinen Zweifel an seiner Favoritenrolle aufkommen ließ.

Dessau-Roßlaus Torwart Philip Ambrosius führte vor der Partie das Torhüter-Ranking der Liga mit 138 Paraden an – konnte bis zu seiner Auswechslung (13.) aber keinen einzigen Ball halten. Sein Stellvertreter Julian Malek machte es bis zur Halbzeit mit einer einzigen Parade kaum besser, sodass dem HSVH am Ende der ersten Halbzeit eine durchschnittliche Defensivleistung zur 17:14-Führung genügte.

Axmann übernimmt in der Schlussphase Verantwortung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit schmolz die Führung jedoch dahin. Die Hamburger leisteten sich vier Fehlwürfe in Folge, dann glich Jan Zahradnicek aus (19:19/40.). Als das Spiel nun zu kippen drohte, bewiesen die Hamburger erneut Nervenstärke. Erst stellte Weller die Führung zum 20:19 wieder her, dann hielten die HSVH-Keeper Marcel Kokoszka (42.) und Jonas Maier (44./50.) wichtige Würfe, Maier dabei zwei Siebenmeter. Zehn Minuten vor der Schlusssirene traf der nach einem Infekt zurückgekehrte Dominik Axmann zur erneuten Viertoreführung (25:21/50.). „Ich habe nicht gedacht, dass ich noch spielen muss. Aber der Trainer weiß, was er an mir hat, er kann mir vertrauen“, sagte Axmann.

Auch weil Hamburgs Jannik Hausmann ein Offensivfoul begann und Finn Wullenweber über das Tor warf, wurde es in der Schlussminute noch mal spannend. Aber Rechtsaußen Thies Bergemann warf fünf Sekunden vor Schluss alle Zweifel beiseite, traf zum Endstand von 29:27. Danach durfte gejubelt werden.

( rg/bron )