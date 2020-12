HSV Hamburg: Erster Vertrag für Feit, neuer Vertrag für Ossenkopp?

Hamburg. Die Herbstferien hatten gerade begonnen, da stand das Leben von Thore Feit (18) plötzlich Kopf. Weil Kreisläufer Dominik Vogt (22) verletzt ausfiel, lud Torsten Jansen, Trainer der Zweitligahandballer des HSV Hamburg (HSVH), den damals 17-Jährigen zum Profitraining ein. Zwei Tage später gab Feit gegen Konstanz sein Profidebüt, eine Woche darauf konnte er in Aue bereits sein erstes Zweitligator bejubeln. Mittlerweile hat sich Feit als zweiter Kreisläufer hinter Niklas Weller (27) im Kader festgebissen. Bevor der HSVH am Mittwoch (18 Uhr/sportdeutschland.tv) den Dessau-Roßlauer HV in der Sporthalle Hamburg empfängt, sprach HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke mit Feit am Dienstag über seinen ersten Profivertrag.

„Eigentlich wollte ich immer zur Landes- oder Bundespolizei. Die Pläne sind jetzt aber doch nicht so klar, wie sie immer schienen“, sagt Feit, dessen Vertragsunterzeichnung in den nächsten Tagen offiziell verkündet werden soll.

HSVH hatte Feits Entwicklung nicht geplant

Dabei schien eine Profikarriere lange Zeit unrealistisch. „In der vergangenen Saison war er in der A-Jugend noch dritter Kreisläufer. Er hat die Chance aber konsequent genutzt“, sagt HSVH-Nachwuchskoordinator Stefan Schröder. Dennoch sei die rasante Entwicklung im Sommer noch nicht geplant gewesen, gibt Schröder zu. „In den ersten vier, fünf A-Jugendspielen hat er dann nicht einen Ball verworfen. Das war die logische Konsequenz, dass er das jetzt geschafft hat. Natürlich ist man da ein Stück weit stolz“, sagt Schröder, der gemeinsam mit Profi-Kapitän Lukas Ossenkopp (27) die A-Jugend des HSVH trainiert.

Ein Talent und sein weltmeisterlicher Förderer: HSVH-Trainer Torsten Jansen (l.) mit Thore Feit.

Foto: Witters

Feit lebt bei seinen Eltern in Pinneberg, zum Training pendelt er täglich mit der Bahn – auch weil er bisher schlichtweg kein Auto fahren durfte. Erst am vergangenen Mittwoch feierte er seinen 18. Geburtstag. Der Altersunterschied – Linksaußen Tobias Schimmelbauer ist mit 33 Jahren beispielsweise fast doppelt so alt – sei aber kein Problem. „Ich verstehe mich mit allen ganz gut. Lukas Ossenkopp kannte ich natürlich auch schon als Co-Trainer aus der A-Jugend“, erzählt Feit.

HSVH sorgt sich um andere Nachwuchsspieler

Während die A-Jugend-Bundesliga zurzeit wegen der Corona-Pandemie erneut pausieren muss, kann sich Thore Feit bei den Profis weiterentwickeln. „Auch wenn ich nicht besonders viel Spielzeit habe, sage ich mir immer, dass ich so überhaupt trainieren kann. Dass Niklas Weller die klare Nummer eins ist, ist klar. Da muss ich mir gar nichts vormachen“, sagt Feit. Nachwuchskoordinator Schröder sorgt sich derweil um die anderen Nachwuchsspieler. „Das ist ein großes Problem. Am Anfang hatten wir das Glück, noch ein paar Spiele machen zu dürfen. Es ist mittlerweile fast zwei Monate her, dass wir gemeinsam in der Halle stehen konnten“, sagt Schröder. Für den derzeitigen A-Jugend-Jahrgang werde der Schritt in den Herrenbereich deutlich schwerer, glaubt der ehemalige Profi.

Feit will im April 2021 Abitur machen

Mitte April beginnen für Thore Feit die Abiturprüfungen. Anders als viele seiner Mitspieler aus der A-Jugend entschied sich Feit gegen einen Wechsel an die Eliteschule des Sports am Alten Teichweg (ATW). Stattdessen blieb er an der Pinneberger Theodor-Heuss-Schule, nur wenige Minuten von seinem Elternhaus entfernt. „Zum ATW wäre ich von Tür zu Tür fast anderthalb Stunden unterwegs. Nicht ganz so optimal bleibt, dass ich mein Krafttraining hier an der Schule nicht morgens machen kann, wie das am ATW üblich ist“, sagt er. Obwohl seine Lehrer Verständnis für seine Handballkarriere hätten, bleibe die Doppelbelastung ein Problem. „Man kommt immer an einen Punkt, an dem es ein bisschen knapp wird. Bisher leiden meine Noten aber noch nicht darunter“, sagt Feit.

Im Gegensatz zu seinen Teamkollegen, besteht für den Schüler durch den Präsenzunterricht eine erhöhte Corona-Infektionsgefahr. Kontakte minimiere er auf das Nötigste, Freunde treffe er schon lange nicht mehr. „Man kann nur aufpassen und hoffen, dass es reicht. Ich kann mich ja nicht hundertprozentig isolieren, die Schulpflicht gilt nun mal“, sagt er.

HSVH will auch Ossenkopp binden

Abgesehen von Feit soll auch Lukas Ossenkopp ein neues Arbeitspapier unterschreiben. Nach Abendblatt-Informationen sind sich Spieler und Verein bereits weitestgehend einig, Geschäftsführer Frecke möchte spätestens im Januar Vollzug melden. Etwas komplizierter gestaltet sich die Vertragsverlängerung mit Leif Tissier und Niklas Weller. Beide Verträge laufen im Sommer aus, mehrere Erstligisten sollen bereits ihr Interesse bekundet haben. Der HSVH hat bei den Beratern beider Spieler bereits ein Angebot abgegeben, Geschäftsführer Frecke erwartet ein Ergebnis bis Ende Januar.

Info: Dominik Axmann (21) kehrt gegen den Dessau-Roßlauer HV nach einem Infekt wieder in den Kader zurück.