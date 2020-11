Hamburg. Als „Schwergewicht der 2. HBL“ titulierten die Gäste aus Hessen den Handball Sport Verein Hamburg (HSVH) in ihrer Vorschau auf die Auswärtspartie in der Sporthalle Hamburg. Einen schweren Stand sollte der TV Hüttenberg am Freitagabend dann auch haben. Mit 30:21 (14:10) gewannen Hamburgs Zweitligamänner die Partie gegen den TVH, wahrten mit dem dritten Erfolg im dritten Heimspiel vor erneut leeren Rängen ihre weiße Weste in eigener Halle.

Mehr Leidenschaft, mehr Emotionen, mehr Kommandos auf dem Feld, mehr Aggressivität, Ballgewinne und Tempo in Abwehr und Angriff – der HSVH ließ auf die Derbypleite drei Tage zuvor beim VfL Lübeck-Schwartau (28:31) eine starke Reaktion folgen. Mit nun 10:4 Punkten schoben sich die Hamburger auf Tabellenplatz drei wieder unmittelbar vor die Lübecker. Hüttenberg, 2017/18 noch Erstligist, verweilt auf Abstiegsplatz 17.

„Die Jungs haben das gut gemacht, haben auch nicht überdreht, sondern mit Kopf gekämpft und gespielt“, kommentierte Hamburgs Trainer Torsten Jansen. Der 43-Jährige hatte „viel mit dem Team gesprochen“, die Fehler der vergangenen drei Spiele (zwei Niederlagen, ein Sieg) klar benannt. „Dass wir ein anderes Gesicht zeigen werden, habe ich schon beim Warmmachen gemerkt“, sagte Linksaußen Tobias Schimmelbauer.

Schimmelbauer sorgt für Sechs-Tore-Führung

Der mit 33 Jahren erfahrenste Profi im Team war einmal mehr, wie er selbst sagt, der „Aggressive Leader“ in der Abwehr – und, ganz ungewohnt, mit sechs Toren auch erfolgreichster Hamburger Werfer. Der Hesse traf gegen die Hessen allein in den ersten zehn Minuten viermal, sorgte mit für die komfortable Sechs-Tore-Führung (8:2/12.), die den Weg zum Sieg ebnete. „Ey, Torjäger“, rief Jansen seinem Schützling auf dem Weg zur Kabine noch hinterher.

Nur Mitte der ersten Halbzeit geriet das Hamburger Spiel ins Stocken, konnte der TVH auf 8:10 (23.) verkürzen. Jansen beorderte Marcel Kokoszka (21) für Jonas Maier (26/vier Paraden) ins Tor. Der Youngster bekam mit Beginn der zweiten Halbzeit dreimal in Serie die Hände an den Ball, zeigte starke neun Paraden (38 Prozent), hielt einen Siebenmeter. Der Vorsprung pendelte sich bei sechs Toren ein.

Jansen schont seine Handballer

Jansen konnte Spielanteile verteilen, zumal Niklas Weller (Kreis) nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe (52.) die Rote Karte sah. Einzige Sorgenfalte: Kapitän Lukas Ossenkopp (Rückraum) rutschte aus (22.), kam wegen erneuter Adduktorenprobleme, die den 27-Jährigen schon zu Saisonbeginn plagten, nicht mehr zurück aufs Feld.

Ob der HSVH ein Schwergewicht der Liga sein kann, wird sich schon am Dienstag (19.30 Uhr) beweisen müssen. Dann reisen die Hamburger zum TuS N-Lübbecke. Der Aufstiegsmitfavorit sei „ein anderes Kaliber“, sagte Jansen.

Statistik: