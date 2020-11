Hamburg. Die Analyse der Derbypleite fiel beim Handball Sport Verein Hamburg (HSVH) in Zeiten der Spielehatz eher kurz aus. Zu offensichtlich waren die eigenen Problemfelder der Zweitligamänner beim 28:31 am Dienstagabend beim VfL Lübeck-Schwartau hinterher abgesteckt: weniger Leidenschaft als der Gegner, fehlende Abwehr- und Torhüterleistung, zu viele Fehlwürfe.

„Es war kein gutes Spiel von uns. Wir sollten aber nicht anfangen, alles zu hinterfragen“, sagt Leif Tissier. Der 20 Jahre alte Spielmacher der Hamburger wolle nach vorn blicken. Muss er auch. Bereits am heutigen Freitag (20 Uhr/von 19.15 Uhr an Sportdeutschland.tv) empfangen die Hamburger (5.; 8:4 Punkte) den TV Hüttenberg (17.; 3:13). „Es ist unser Anspruch, es besser zu machen, dieses Spiel zu gewinnen“, so Tissier.

HSVH: Tempospiel ist der Knackpunkt

Drei Siege inmitten der Quarantäne-Wirrungen um die neun positiven Corona-Fälle im Team feierte der HSVH im Oktober. Dann kam nach dreiwöchiger Spiel- und in Personalnot weitestgehender Trainingspause der Bruch. Drei schlechtere Spiele mit einem Heimerfolg gegen Schlusslicht Fürstenfeldbruck (27:26) folgten im November. „Die Trainingszeit zwischen den Spielen ist jetzt zu knapp, um großartig etwas aufzuarbeiten“, sagt Trainer Torsten Jansen. Neun Spiele sind es noch bis Jahresende.

95 Tore warfen die Hamburger in den ersten drei Partien, 80 Treffer waren es im Spieledreierpack zuletzt. Statt mit einer Quote von 75 Prozent brachte das Team nur noch jeden zweiten Angriff (57 Prozent gegen Lübeck) im Gästetor unter. Liegt das Problem vorne statt hinten? „Das eine bedingt das andere“, sagt Tissier. „Generell kommen wir bislang zu selten ins Tempospiel. Ballgewinne und einfache Tore im Gegenstoß fehlen.“ Neun Gegenstoßtreffer sind ligaweit der schlechteste Wert, nur zehn Ballgewinne ebenfalls ausbaufähig.

Eine Ansage, weniger Tempo zu spielen, gebe es nicht, versichert Tissier. Das schnelle Umschalten bleibe das Credo des Teams, die Maxime des Trainers. „Aber dafür muss die Abwehr stehen“, ergänzt Jansen. Gegen Hüttenberg könnte das schnelle Spiel entscheiden, gehören die Hessen mit jeweils 21 Gegenstoßtoren und Ballgewinnen in diesen Punkten zur Ligaspitze. Und: Erkämpfte Bälle und schnelle Tore schaffen Emotionen – die können die Hamburger ohne Fans in der Halle sehr gut gebrauchen.