Lübeck. Der Handball-Sport-Verein Hamburg (HSVH) hat nach Beendigung seiner häuslichen Quarantäne noch nicht wieder zur alten Form gefunden. Beim VfL Lübeck-Schwartau folgte mit 28:31 (14:18) die zweite Saisonniederlage, die das Team mit jetzt 8:4 Punkten aus der Spitzengruppe der 2. Bundesliga auf Platz fünf zurückfallen lässt. Der VfL Lübeck-Schwartau ist mit 10:4 jetzt Tabellendritter. Schon am Freitag (20 Uhr, Sportdeutschland.tv) steht gegen den TV Hüttenberg das nächste Spiel für die Hamburger an – und die Hoffnung auf Besserung.

Elf Minuten lang hatten die Hamburger bis zum 6:6 das Spiel ausgeglichen gestalten. Das lag vor allem an Kreisläufer Niklas Weller (6 Tore), der nach seinem verunsicherten Auftritt beim Heimsieg gegen Fürstenfeldbruck (27:26) diesmal eine ganz andere Körpersprache zeigte. Weller traf, auch wieder von der Siebenmeterlinie, Philipp Bauer jubelte ebenfalls sechsmal.

HSV Hamburg ohne Torhüterleistung

Der plötzliche Bruch im Spiel des HSVH hatte dann viel mit der fehlenden Torhüterleistung zu tun. Die Lübecker zogen bis zur 16. Minute auf 10:6 davon, auch Marcel Kokoszka (insgesamt 2 Paraden), der Jonas Maier (2) von der 14. bis 26. Minute und in den letzten zehn Minuten ablöste, gab der Mannschaft keinen Rückhalt.

Auf der Gegenseite wiederum scheiterten die Hamburger zu häufig an Dennis Klockmann (13 Paraden), der seine 2,10 Meter immer wieder passend positionierte. Auch Weller sollte kurz vor und nach dem Seitenwechsel zweimal mit seinen Siebenmetern an dem 38-Jährigen verzweifeln. Auf Lukas Ossenkopp war später zwischenzeitlich mehr Verlass, er verwandelte fünfmal sicher, verwarf aber in der Schlussphase zweimal.

Die weiteren Probleme: Die Abwehr der Hamburger fand meist keinen Zugriff, technische Fehler kamen hinzu, im Angriff wurden selbst freie Würfe vom Kreis und von außen nicht zuverlässig genutzt. Zwar konnte der HSVH in der 47. Minute nach einem weiteren Siebenmeter Ossenkopps den Rückstand auf 24:26 verkürzen, weiter in die Nähe eines möglichen Punktgewinns warfen sich Hamburger indes nicht.