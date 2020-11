Hamburg. Es sind herausfordernde Wochen, die auf die Handballer des HSV Hamburg bis zum 29. Dezember warten: Zehn Spiele stehen an, fünf auswärts, fünf in der Sporthalle Hamburg, jeden dritten bis vierten Tag eins. Gegen den VfL Lübeck-Schwartau kommt es an diesem Dienstag (19.30 Uhr/sportdeutschland.tv) in der Hansehalle gleich zu einer Begegnung von gehobener Bedeutung.

Die heimstarken Lübecker (8:4 Punkte) sind Tabellenfünfter der 2. Bundesliga, die Hamburger (8:2) Vierter. In der Vorbereitung siegte der HSVH im September in der damaligen Volksbank Arena 32:25. Zehn Wochen und neun Corona-Fälle später muss das Team nach zwischenzeitlicher Quarantäne aber erst noch seinen Spielrhythmus finden.

HSVH: Jansen will nicht über Ausfälle klagen

Die unnötige Niederlage beim Tabellenführer VfL Gummersbach (25:26) und der gequälte Heimsieg gegen den Tabellenletzten TuS Fürstenfeldbruck (27:26), zwei Teams mit komplett unterschiedlichen Spielauffassungen, belegen, dass die Mannschaft ihren automatisierten Arbeitstakt sucht. Das fällt in einer Zeit, in der im Sport und außerhalb des Sports die gewohnten Abläufe ausfallen, besonders schwer.

„Immer wieder fehlen Spieler aus unterschiedlichen Gründen beim Training“, sagt Chefcoach Torsten Jansen. Der ehemalige Weltklasse-Linksaußen ist indes niemand, der klagt. „Anderen Clubs geht es ähnlich“, sagt er. Bis auf Finn Wullenweber (Trainingsrückstand) und Dominik Vogt (Sprunggelenk) sind alle Spieler einsatzbereit, wobei nicht alle einst Infizierten wieder auf dem Fitnessniveau der Saisonvorbereitung werfen. In den nächsten Wochen ist in den kurzen Abständen zwischen den Spielen an Grundlagenarbeit allerdings kaum zu denken.

HSVH will Siebenmetern aus dem Weg gehen

Jansen ficht das nicht an: „Wir sind dennoch in der Lage, Tempo zu machen, und wenn wir dann auch noch an unsere Stärken glauben, sind wir für jede Mannschaft ein sehr ernstzunehmender Gegner.“

Selbst die schwache Siebenmeterquote, zuletzt fünf Fehlwürfe, beunruhigt den Trainer nicht: „Es gibt immer derartige Phasen. Im Training sind diese Stresssituationen schwer zu simulieren. Am besten ist, wir schaffen gleich einen erfolgreichen Torabschluss, dann brauchen wir keine Siebenmeter.“