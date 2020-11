Gummersbach/Hamburg. Der HSV Hamburg (HSVH) hat in der Zweiten Handball-Bundesliga seine erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Bei Altmeister VfL Gummersbach verlor die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen am Sonntag denkbar knapp mit 25:26 (11:12).

Dabei hatte der HSVH, für den es das erste Spiel nach dreiwöchiger Zwangspause aufgrund von neun Corona-Fällen war, die Partie die meiste Zeit offengehalten. Doch ausgerechnet im Anschluss an eine Rote Karte für Gummersbachs Tin Kontrec beim Stand von 19:18 brachen die Hamburger zwischenzeitlich ein.

HSVH-Torhüter Maier hält stark

In Überzahl kassierten sie zunächst den Ausgleich, ehe sie den VfL auf drei Tore davonziehen ließen (20:23). Zwar brachte Dominik Axmann den HSVH wiederholt heran, doch am Ende stand trotz eines starken Torhüters Jonas Maier die erste Niederlage im vierten Saisonspiel.

Lukas Ossenkopp (r.) kehrte nach Zwangs-Quarantäne ins Team zurück.

Foto: Imago/Eibner

Für Hamburg stehen nun in den kommenden zwölf Tagen weitere drei Spiele an, bis zum Jahresende sind es zwölf Partien. In Gummersbach war es für den HSVH indes eine Premiere: Erstmals in der Vereinsgeschichte trat er zu einem Ligaspiel ohne Zuschauer an.