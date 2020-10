Hamburg. Trotz der in Hamburg stark zunehmenden Infektionszahlen soll das erste Saisonspiel des Handball Sport Vereins Hamburg (HSVH) am Sonntag (14 Uhr, sportdeutschland.tv) in der Sporthalle Hamburg gegen die HSG Konstanz vor 650 Zuschauern stattfinden, weil das Gesundheitsamt Nord vom Hygienekonzept des Vereins weiterhin überzeugt ist. Das war der Stand am Freitagabend.

Die Plätze waren am vergangenen Sonntag online unter den 1300 Dauerkarteninhabern verteilt worden. Der Inzidenzwert, Neuinfektionen im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner, lag am Freitag mit 39,5 klar über der kritischen Grenze von 35, bei der Zuschauer nicht mehr zugelassen werden sollen.

Trainer Jansen stehen nur 14 Spieler zur Verfügung

Bei der anstehenden nächsten Eindämmungsverordnung des Hamburger Senats am Dienstag dürfte diese Lockerung aber zurückgenommen werden, wenn die Zahlen, wie anzunehmen, weiter steigen. Ob die Fußballclubs HSV und FC St. Pauli dann vor maximal 1000 oder gar keinen Besuchern spielen dürfen, ist noch offen. Nicht geplant ist bisher, den allgemeinen Sportbetrieb (Vereinssport, Fitnessstudios) einzuschränken. Verstärkte Maskenpflicht dürfte indes auch im Sport angeordnet werden.

Für das Zweitligaspiel am Sonntag fallen beim HSV Hamburg Dominik Axmann und Dominik Vogt sowie der rekonvaleszente Finn Wullenweber aus. Im Kader stehen dafür die A-Junioren Jan Möller (18) und Thore Feit (17), die Dienste des Ex-Weltmeisters Stefan Schröder (39) nicht benötigt. Am Freitag standen inklusive der beiden Talente Cheftrainer Torsten Jansen 14 Spieler zur Verfügung. „Es wird ein Kaltstart, aber es ist wieder Handball, und da freuen wir uns drauf“, sagte Jansen.